Главная Новости Общество Война с Россией Россия пригрозила Латвии из-за "атаки дронов": в Украине жестко отреагировали
Россия пригрозила Латвии из-за "атаки дронов": в Украине жестко отреагировали

Российская разведка заявила о якобы готовящейся атаке на РФ с территории Латвии. В Киеве ответили.

19 мая 2026, 13:40
Slava Kot

Служба внешней разведки России выступила с новыми обвинениями Украины и стран Балтии. Россияне утверждают, что Киев планирует запускать беспилотники по территории РФ из Латвии. В Москве также пригрозили Риге "возмездием", несмотря на членство страны в НАТО. В Украине эти заявления назвали очередной дезинформацией и попыткой запугать Европу.

Сергей Нарышкин. Фото из открытых источников

В российской СВР утверждают, что украинские власти якобы хотят продемонстрировать Европе способность ВСУ наносить удары по российской экономике. В ведомстве РФ заявили, что для этого могут использоваться территории балтийских государств, в том числе Латвии. После этого Россия пригрозила и заявила, что "координаты центров принятия решений в Латвии известны", а членство страны в НАТО не станет защитой в случае атак.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко резко отреагировал на заявления Москвы, назвав российскую разведку "лжецами" и обвинив ее в многочисленных провокациях в странах ЕС.

"Нарышкин и его СРР РФ — известные лжецы, причем старые и не очень умные. Они спалились свое время с кабельными диверсиями, а также с другими провокациями в ЕС. Сейчас лгут о том, что Россию могут "атаковать с территории Латвии". Обычные страшилки, направленные в страны Балтии", — указывает Коваленко.

По его словам, Украина не будет атаковать РФ с территории стран НАТО, ведь способна наносить удары по целям и обходить российскую систему противовоздушной обороны.

"Но нарышкин — примитивный, старый маразматик. С территории Латвии атаковать РФ никто не планировал даже. Ни Латвия, никто. Для этого и потребностей не было вообще, их ПВО настолько дырявое и выбитое, что Россия прекрасно атакуется из других локаций в ответ на их преступные удары по нашим гражданам", — добавил Коваленко.

Источник: https://t.me/akovalenko1989/10762
