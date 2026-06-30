Україна вдруге вдарила по важливому об’єкту РФ під Москвою: Зеленський розкрив деталі

В ніч на 30 червня українські безпілотники завдали повторного удару по центру космічного зв'язку "Дубна" у Московському регіоні. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського.

Безпілотник. Фото: з відкритих джерел

"Це особливий обʼєкт супутникового звʼязку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні", — розповів український лідер.

Відстань від державного кордону України до цього об'єкта становить понад 500 кілометрів.

Володимир Зеленський нагадав, що українські захисники раніше вже досягали чотирьох подібних російських центрів зв'язку. Удари наносилися не лише у Московському, а й у Владимирському регіонах РФ.

"Покроково виконуємо наш план далекобійних санкцій та максимально ускладнюємо державі-агресору ведення загарбницьких операцій проти України та окупацію наших територій" — заявив президент.

За його словами, готуються відповідні дії і щодо інших подібних об'єктів ворога.

Варто зауважити, у вечірньому відеозверненні до українців Володимир Зеленський зазначив, що російські атаки по українських містах не залишаться без відповіді. Президент України заявив, що Київ продовжить завдавати ударів об'єктам на території Росії, щоб послабити її можливості вести війну та затягувати агресію. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, коментуючи чергові удари по Запоріжжю, Дніпру, Херсону, Харкову, а також Донецькій та Сумській областях.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вранці у вівторок, 30 червня, жителі Московської області фіксували прольоти великої кількості дронів у напрямку до Москви. Крім того, безпілотники були помічені ще в одному регіоні.