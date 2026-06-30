Украина вторично ударила по важному объекту РФ под Москвой: Зеленский раскрыл детали

В ночь на 30 июня украинские беспилотники нанесли повторный удар по центру космической связи "Дубна" в Московском регионе. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

"Это особый объект спутниковой связи, который используется, в частности, для разведки и координации активности оккупационного контингента России в Украине", – рассказал украинский лидер.

Расстояние от государственной границы Украины до этого объекта составляет более 500 км.

Владимир Зеленский напомнил, что украинские защитники ранее достигали четырех подобных российских центров связи. Ушибы наносились не только в Московском, но и во Владимирском регионах РФ.

"Пошагово выполняем наш план дальнобойных санкций и максимально усложняем государству-агрессору ведение захватнических операций против Украины и оккупацию наших территорий", — заявил президент.

По его словам, готовятся ответные действия и в отношении других подобных объектов врага.

Стоит отметить, что в вечернем видеообращении к украинцам Владимир Зеленский отметил, что российские атаки по украинским городам не останутся без ответа. Президент Украины заявил, что Киев продолжит наносить удары объектам на территории России, чтобы ослабить ее возможности вести войну и затягивать агрессию. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, комментируя очередные удары по Запорожью, Днепру, Херсону, Харькову, а также Донецкой и Сумской областях.

Читайте на портале "Комментарии" — утром во вторник, 30 июня, жители Московской области фиксировали пролеты большого количества дронов по направлению к Москве. Кроме того, беспилотники были подмечены еще в одном регионе.