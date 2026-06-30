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Москвичі прокидаються під сильні вибухи: що відбувається

Російська столиця який день поспіль зустрічає невідомі дрони

30 червня 2026, 07:12
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Кравцев Сергей

Вранці у вівторок, 30 червня, жителі Московської області фіксують прольоти великої кількості дронів у напрямку до Москви. Крім того, безпілотники були помічені ще в одному регіоні.

Москвичі прокидаються під сильні вибухи: що відбувається

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Починаючи з 4 ранку, мер Москви Сергій Собянін почав активно інформувати в Telegram, що ППО нібито збиває невідомі безпілотники, які летять на російську столицю.

При цьому низка публікацій була написана просто з фактом знищення дронів, що може говорити про те, що деякі безпілотники долетіли безпосередньо до Москви.

Через годину після атаки у місцевих пабліках поступово почали з'являтися кадри, на яких жителі показували кадри прольоту дронів у регіоні у напрямку столиці РФ.

Ближче до 6-ї ранку Собянін відзвітував, що сили ППО збили вже 50 одиниць дронів. Зважаючи на все, атака на даний момент триває.

Крім цього, в соцмережах були кадри з Тули, де приблизно о 4-й ранку теж фіксували проліт дронів.                                                             

При цьому російська влада вже традиційно спробувала приховати наслідки атаки дронів у Москві чи Тулі – наразі інформації вкрай мало.

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Також видання "Коментарі" повідомляло — Москва оголює фронт заради столиці: Путін терміново перекидає ППО для захисту Кремля.




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