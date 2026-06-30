Москвичи просыпаются под сильные взрывы: что происходит

Утром во вторник, 30 июня, жители Московской области фиксируют пролеты большого количества дронов в направлении Москвы. Кроме того, беспилотники были замечены в еще одном регионе.

Дрон. Фото: из открытых источников

Начиная с 4 утра мэр Москвы Сергей Собянин стал активно информировать в Telegram, что ПВО якобы сбивает неизвестные беспилотники, которые летят на российскую столицу.

При этом ряд публикаций были написаны просто с фактом уничтожения дронов, что может говорить о том, что некоторые беспилотники долетели непосредственно до Москвы.

Спустя час после атаки, в местных пабликах постепенно стали появляться кадры, на которых жители показывали кадры пролета дронов в регионе в направлении столицы РФ.

Ближе к 6 утра Собянин отчитался, что силы ПВО сбили уже 50 единиц дронов. Судя по всему, атака на данный момент продолжается.

Помимо этого, в соцсетях были кадры из Тулы, где примерно в 4 утра тоже фиксировали пролет дронов.

При этом российские власти уже традиционно попытались скрыть последствия атаки дронов в Москве или Туле – на данный момент информации крайне мало.

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