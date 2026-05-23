Україна вдарила за 1700 кілометрів: Зеленський підтвердив зупинку важливого заводу РФ
Україна вдарила за 1700 кілометрів: Зеленський підтвердив зупинку важливого заводу РФ

Підприємство, пов'язане з виробництвом ракет, дронів та вибухівки, виявилося паралізованим після атаки - Київ посилює “дальнобійні санкції”

23 травня 2026, 12:55
Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський підтвердив поразку одного із ключових об'єктів російської військової промисловості у глибокому тилу РФ. Йдеться про підприємство “Метафракс Кемікалс” у Пермському краї, розташоване приблизно за 1700 кілометрів від українського кордону. Про атаку глава держави повідомив після доповіді Служби безпеки України, подякувавши спецслужбі за проведення операції.

Метафракс Кемікалс. Фото: з відкритих джерел

За словами Зеленського, об'єкт відіграє важливу роль у російському військово-промисловому комплексі та забезпечує сировиною відразу кілька напрямків оборонного виробництва.

Президент зазначив, що продукція підприємства використовується при створенні авіаційної техніки, безпілотників, ракетних двигунів та вибухових речовин. Після удару, як стверджує українська сторона, виробничий процес на заводі було зупинено.

У Києві подібні операції називають "дальнобійними санкціями" — ударами по критично важливій інфраструктурі, яка забезпечує продовження російської війни проти України. В останні місяці українські сили значно розширили географію атак територією РФ, дедалі частіше вражаючи об'єкти за тисячі кілометрів від лінії фронту.

Особливу увагу викликає саме дальність операції. Удар по підприємству у Пермському краї став ще одним сигналом того, що Україна поступово нарощує можливості для глибоких атак із російської промисловості та логістики.

На тлі зростання тиску на оборонний сектор Росії Москва стикається з необхідністю посилювати захист стратегічних об'єктів у глибокому тилу. Однак масштаби території РФ і регулярні удари безпілотників роблять це завдання все більш складним і дорогим.

В українському керівництві впевнені: системні атаки з військової інфраструктури здатні не лише уповільнити виробництво озброєнь у Росії, а й підвищити ціну продовження війни для Кремля.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Кремлі зростає паніка: розвідка Естонії заявила про наближення критичного моменту для Путіна.




