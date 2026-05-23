Война с Россией Украина ударила за 1700 километров: Зеленский подтвердил остановку важного завода РФ
Украина ударила за 1700 километров: Зеленский подтвердил остановку важного завода РФ

Предприятие, связанное с производством ракет, дронов и взрывчатки, оказалось парализовано после атаки - Киев усиливает “дальнобойные санкции”

23 мая 2026, 12:55
Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение одного из ключевых объектов российской военной промышленности в глубоком тылу РФ. Речь идет о предприятии “Метафракс Кемикалс” в Пермском крае, расположенном примерно в 1700 километрах от украинской границы. Об атаке глава государства сообщил после доклада Службы безопасности Украины, поблагодарив спецслужбу за проведение операции. 

Метафракс Кемикалс. Фото: из открытых источников

По словам Зеленского, объект играет важную роль в российском военно-промышленном комплексе и обеспечивает сырьем сразу несколько направлений оборонного производства.

Президент отметил, что продукция предприятия используется при создании авиационной техники, беспилотников, ракетных двигателей и взрывчатых веществ. После удара, как утверждает украинская сторона, производственный процесс на заводе был остановлен.

В Киеве подобные операции называют “дальнобойными санкциями” – ударами по критически важной инфраструктуре, которая обеспечивает продолжение российской войны против Украины. В последние месяцы украинские силы значительно расширили географию атак по территории РФ, все чаще поражая объекты за тысячи километров от линии фронта.

Особое внимание вызывает именно дальность операции. Удар по предприятию в Пермском крае стал еще одним сигналом того, что Украина постепенно наращивает возможности для глубоких атак по российской промышленности и логистике.

На фоне растущего давления на оборонный сектор России Москва сталкивается с необходимостью усиливать защиту стратегических объектов в глубоком тылу. Однако масштабы территории РФ и регулярные удары беспилотников делают эту задачу все более сложной и дорогостоящей.

В украинском руководстве уверены: системные атаки по военной инфраструктуре способны не только замедлить производство вооружений в России, но и повысить цену продолжения войны для Кремля.

