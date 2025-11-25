logo_ukra

BTC/USD

86597

ETH/USD

2878

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Україна вдарила по Таганрогу: який літак РФ вдалося уразити
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна вдарила по Таганрогу: який літак РФ вдалося уразити

У Генштабі підтвердили удари по Росії: де сталися прильоти

25 листопада 2025, 11:24
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В рамках зниження воєнно-економічного та наступального потенціалів російського агресора у ніч на 25 листопада підрозділи Ракетних військ і артилерії у взаємодії зі Силами спеціальних операцій, берегових ракетних військ ВМС та Сил безпілотних систем із застосуванням реактивних БпЛА "Барс" і крилатих ракет "Нептун" завдали успішних ударів по декількох стратегічних об’єктах російського агресора. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Генштабу ЗСУ.

Україна вдарила по Таганрогу: який літак РФ вдалося уразити

Україна вдарила по Таганрогу: який літак РФ вдалося уразити

Так, зокрема, у м. Таганрог Ростовської області рф зафіксовано ураження Авіаремонтного  заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва"  та підприємства з виробництва БпЛА "Молнія" — "Атлант Аеро".

Спостерігалися численні вибухи та значні пожежі на території об'єктів.

Під час удару по заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" ймовірно уражено експериментальний літак А-60. Також дане підприємство здійснює ремонт і модернізацію літаків ДРЛВ А-50 та російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Окрім того, підрозділи Сили оборони України у тісній взаємодії завдали успішного ураження по нафтовому терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську, а також нафтопереробному заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї рф.

За попередньою інформацією, у Новоросійську уражено нафтові стендери (пристрої наливу/зливу нафти до танкерів) і пускову установку зі складу ЗРК С-400.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил рф триватиме до повного припинення російської збройної агресії росії проти України, наголошують у Генштабі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі під час атаки на Київ жінку з дитиною не пустили до укриття.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини