В рамках зниження воєнно-економічного та наступального потенціалів російського агресора у ніч на 25 листопада підрозділи Ракетних військ і артилерії у взаємодії зі Силами спеціальних операцій, берегових ракетних військ ВМС та Сил безпілотних систем із застосуванням реактивних БпЛА "Барс" і крилатих ракет "Нептун" завдали успішних ударів по декількох стратегічних об’єктах російського агресора. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Генштабу ЗСУ.

Україна вдарила по Таганрогу: який літак РФ вдалося уразити

Так, зокрема, у м. Таганрог Ростовської області рф зафіксовано ураження Авіаремонтного заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" та підприємства з виробництва БпЛА "Молнія" — "Атлант Аеро".

Спостерігалися численні вибухи та значні пожежі на території об'єктів.

Під час удару по заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" ймовірно уражено експериментальний літак А-60. Також дане підприємство здійснює ремонт і модернізацію літаків ДРЛВ А-50 та російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Окрім того, підрозділи Сили оборони України у тісній взаємодії завдали успішного ураження по нафтовому терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську, а також нафтопереробному заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї рф.

За попередньою інформацією, у Новоросійську уражено нафтові стендери (пристрої наливу/зливу нафти до танкерів) і пускову установку зі складу ЗРК С-400.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил рф триватиме до повного припинення російської збройної агресії росії проти України, наголошують у Генштабі.

