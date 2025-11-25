В рамках снижения военно-экономического и наступательного потенциалов российского агрессора в ночь на 25 ноября подразделения Ракетных войск и артиллерии во взаимодействии с Силами специальных операций, береговых ракетных войск ВМС и Сил беспилотных систем с применением реактивных БПЛА "Барс" и крылатых ракет "Нептун" нанесли успешные удары по нескольким стратегическим объектам российского агрессора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.

Украина ударила по Таганрогу: какой самолет РФ удалось поразить

Так, в частности, в г. Таганрог Ростовской области РФ зафиксировано поражение Авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и предприятия по производству БпЛА "Молния" – "Атлант Аэро".

Наблюдались многочисленные взрывы и крупные пожары на территории объектов.

При ударе по заводу ТАНТК им. Г.М. Бериева" вероятно поражен экспериментальный самолет А-60. Также данное предприятие производит ремонт и модернизацию самолетов ДРЛВ А-50 и российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Кроме того, подразделения Силы обороны Украины в тесном взаимодействии нанесли успешное поражение по нефтяному терминалу "Шесхарис" в Новороссийске, а также нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае России.

По предварительной информации, в Новороссийске поражены нефтяные стендеры (устройства налива/слива нефти к танкерам) и пусковая установка из состава ЗРК С-400.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил России будет продолжаться до полного прекращения российской вооруженной агрессии России против Украины, отмечают в Генштабе.

