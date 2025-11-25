У Києві сьогодні вночі під час масованого обстрілу в одне з укриттів Подільського району не пустили жінку з дитиною. Вони змушені були перечікувати тривогу в коридорі, повідомляють у мережі. Інша жінка заявила, що "вони тут зробили все для себе".

Скандал у Києві: в Подільському районі не пустили жінку з дитиною в укриття – коментар КМВА

Мати дитини просила їх пустити, дитина плакала, але жінка у дверях в укриття стояла на своєму і так і не пустила людей сховатися від обстрілу.

На інцидент в одному з укриттів Києва відреагувала поліція. На місце події прибули патрульні. Правоохоронці встановили учасників інциденту, конфлікт врегульовано. Поліція з’ясовує усі обставини події та надає правову оцінку діям учасників.

У КМВА також відреагували на відмову жінці з дитиною в доступі до укриття. Зазначається, що це була бібліотека, відповідні служби перевірять балансоутримувача.

Речниця КМВА Катерина Поп в ефірі Ранок.LIVE пояснила, що після фіксації випадку інформацію передали відповідним службам для з'ясування форми власності укриття.

"Якщо укриття не в приватній формі власності і зафіксовані на мапі, то допуск всіх людей обов'язковий. Нагадуємо це від КМВА до всіх балансоутримувачів. Доступ під час тривоги всіх людей обмежуватись не може", – наголосила речниця військової адміністрації.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 25 листопада Київ знову пережив масовану атаку з боку РФ. Окупанти застосували дрони та різні типи ракет, що призвело до численних руйнувань і людських втрат. Уже зранку російські війська повторили удар, використавши ракети "Кинджал" та "Іскандер", через що ситуація в місті залишалася вкрай напруженою.

Відомо, що унаслідок атаки 6 людей загинуло, а 14 отримали поранення.