Скандал в Киеве: в Подольском районе не пустили женщину с ребенком в укрытие – комментарий КГВА
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал в Киеве: в Подольском районе не пустили женщину с ребенком в укрытие – комментарий КГВА

В Киеве женщину с ребенком не пустили в укрытие библиотеки: «Мы сделали здесь для себя»

25 ноября 2025, 10:57
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Киеве сегодня ночью во время массированного обстрела в одно из укрытий Подольского района не пустили женщину с ребенком. Они вынуждены были пережидать тревогу в коридоре, сообщают в сети. Другая женщина заявила, что "они здесь сделали все для себя".

Мать ребенка просила их пустить, ребенок плакал, но женщина в дверях в укрытие стояла на своем и так и не пустила людей спрятаться от обстрела.

На инцидент в одном из укрытий Киева отреагировала полиция. На место происшествия прибыли патрульные. Правоохранители установили участников инцидента, конфликт урегулирован. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия и дает правовую оценку действиям участников.

В КГВА также отреагировали на отказ женщине с ребенком в доступе к укрытию. Отмечается, что это была библиотека, соответствующие службы будут проверены балансодержателем.

Представитель КГВА Екатерина Поп в эфире Ранок.LIVE пояснила, что после фиксации случая информацию передали соответствующим службам для выяснения формы собственности укрытия.

"Если укрытия не в частной форме собственности и зафиксированы на карте, то допуск всех людей обязателен. Напоминаем это от КГВА всем балансодержателям. Доступ во время тревоги всех людей ограничиваться не может", – подчеркнула пресс-секретарь военной администрации.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 25 ноября Киев снова пережил массированную атаку со стороны РФ. Оккупанты применили дроны и различные типы ракет, что привело к многочисленным разрушениям и человеческим потерям. Уже утром российские войска повторили удар, используя ракеты "Кинжал" и "Искандер", из-за чего ситуация в городе оставалась крайне напряженной.

Известно, что в результате атаки 6 человек погибли, а 14 получили ранения.



