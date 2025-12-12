logo_ukra

Україна вдарила по одному з найбільших НПЗ Росії: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна вдарила по одному з найбільших НПЗ Росії: що відомо

У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по російському НПЗ, який може переробляти від 15 млн тонн нафти та нафтового конденсату на рік

12 грудня 2025, 20:42
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження потужного нафтопереробного підприємства на території РФ, а також низки об’єктів ворога на тимчасово окупованих територіях України. 

Пожежа на заводі «Славнефть-ЯНОС». Фото: з відкритих джерел

Удару завдано по нафтопереробному заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області РФ "у рамках зниження  наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів".

"Це один з найбільших НПЗ ворога, який здатен переробляти від 15 млн тонн нафти та нафтового конденсату на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських загарбників. Зафіксовано вибухи та потужну пожежу у районі цілі. Ступінь збитків уточнюється", — зазначили у Генштабі ЗСУ.

Завдано також ударів по складу боєприпасів у районі села Авдіївське та по місцю зосередження живої сили противника у районах Мирнограда та Родинського, що на Донеччині. Втрати російських загарбників ще уточнюються.

"Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України", — наголосили у Генштабі ЗСУ.

Вранці російські пабліки повідомляли, що безпілотники атакували НПЗ у Ярославлі. Завод розташований за понад 700 км на північний схід від Москви. Там пролунало щонайменше сім вибухів.

Перед цим губернатор області Михайло Євраєв попереджав про "безпілотну небезпеку" у регіоні. 

Як писав портал "Коментарі", вночі проти 5 грудня Сили оборони України уразили Сизранський НПЗ у Самарській області та інфраструктуру морського порту в Краснодарському краї РФ. Цей порт, зокрема, здійснює відвантаження генеральних, наливних (скраплений природний газ та хімічні вантажі), навалочних та насипних вантажів. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.



Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/32498
