Україна вдарила по одному з найбільших НПЗ Росії: що відомо

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження потужного нафтопереробного підприємства на території РФ, а також низки об’єктів ворога на тимчасово окупованих територіях України.

Пожежа на заводі «Славнефть-ЯНОС». Фото: з відкритих джерел

Удару завдано по нафтопереробному заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області РФ "у рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів".

"Це один з найбільших НПЗ ворога, який здатен переробляти від 15 млн тонн нафти та нафтового конденсату на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських загарбників. Зафіксовано вибухи та потужну пожежу у районі цілі. Ступінь збитків уточнюється", — зазначили у Генштабі ЗСУ.

Завдано також ударів по складу боєприпасів у районі села Авдіївське та по місцю зосередження живої сили противника у районах Мирнограда та Родинського, що на Донеччині. Втрати російських загарбників ще уточнюються.

"Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України", — наголосили у Генштабі ЗСУ.

Вранці російські пабліки повідомляли, що безпілотники атакували НПЗ у Ярославлі. Завод розташований за понад 700 км на північний схід від Москви. Там пролунало щонайменше сім вибухів.

Перед цим губернатор області Михайло Євраєв попереджав про "безпілотну небезпеку" у регіоні.

Як писав портал "Коментарі", вночі проти 5 грудня Сили оборони України уразили Сизранський НПЗ у Самарській області та інфраструктуру морського порту в Краснодарському краї РФ. Цей порт, зокрема, здійснює відвантаження генеральних, наливних (скраплений природний газ та хімічні вантажі), навалочних та насипних вантажів. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.