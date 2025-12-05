logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У вогні НПЗ і не лише: у Генштабі розкрили деталі нових ударів по агресору
НОВИНИ

У вогні НПЗ і не лише: у Генштабі розкрили деталі нових ударів по агресору

Вражені Сизранський НПЗ та морський порт у Краснодарському краї

5 грудня 2025, 14:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У ніч проти 5 грудня Сили оборони України вразили Сизранський НПЗ у Самарській області та інфраструктуру морського порту в Краснодарському краї РФ. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Telegram Генштабу ЗСУ.

У вогні НПЗ і не лише: у Генштабі розкрили деталі нових ударів по агресору

Удари по НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел

"У рамках зниження військово-економічного потенціалу російського агресора в ніч проти 5 грудня підрозділи Сил оборони України вразили інфраструктуру Темрюкського морського порту (Темрюк, Краснодарський край, РФ)", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що цей порт, зокрема, здійснює відвантаження генеральних, наливних (скраплений природний газ та хімічні вантажі), навалочних та насипних вантажів. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Українською розвідкою також зафіксовано потрапляння територією об'єкту з подальшою пожежею. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, цієї ночі завдавалися прицільних ударів по потужностях нафтопереробного заводу "Сизранський" у Самарській області РФ.

Щорічний обсяг переробки цього НПЗ становить від 7 до 8.9 млн. тонн нафти на рік. Він також задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора.

Зафіксовано попадання дронів територією заводу з подальшою пожежею. За попередньою інформацією, вражена одна із установок НПЗ.

Також підтверджено результати нещодавньої поразки Саратовського НПЗ – пошкоджено встановлення первинного очищення нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

Станом на початок грудня 2025 року завод повністю призупинив первинну переробку сирої нафти та функціонує на рівні менше 50% від проектної потужності з повною зупинкою ключових установок.

Читайте також на порталі "Коментарі" — цієї ночі ЗМІ писали про атаку невідомих дронів на території Краснодарського краю РФ. За попередньою інформацією, удару було завдано по порту Темрюк, після чого на об'єкті спалахнула пожежа.




Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/32227
