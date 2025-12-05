logo

В огне НПЗ и не только: в Генштабе раскрыли детали новых ударов по агрессору
НОВОСТИ

В огне НПЗ и не только: в Генштабе раскрыли детали новых ударов по агрессору

Поражены Сызранский НПЗ и морской порт в Краснодарском крае

5 декабря 2025, 14:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 5 декабря Силы обороны Украины поразили Сызранский НПЗ в Самарской области и инфраструктуру морского порта в Краснодарском крае РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram Генштаба ВСУ.

В огне НПЗ и не только: в Генштабе раскрыли детали новых ударов по агрессору

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 5 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру Темрюкского морского порта (Темрюк, Краснодарский край, РФ)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот порт, в частности, осуществляет отгрузку генеральных, наливных (сжиженный природный газ и химические грузы), навалочных и насыпных грузов. Задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

Украинской разведкой также зафиксировано попадание по территории объекта с последующим пожаром. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, этой ночью наносились прицельные удары по мощностям нефтеперерабатывающего завода "Сызранский" в Самарской области РФ.

Ежегодный объем переработки этого НПЗ составляет от 7 до 8.9 млн тонн нефти в год. Он также задействован в обеспечении вооруженных сил российского агрессора.

Зафиксировано попадание дронов по территории завода с последующим пожаром. По предварительной информации, поражена одна из установок НПЗ.

Также подтверждены результаты недавнего поражения Саратовского НПЗ — повреждена установка первичной очистки нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

По состоянию на начало декабря 2025 года завод полностью приостановил первичную переработку сырой нефти и функционирует на уровне менее 50% от проектной мощности, с полной остановкой ключевых установок.

Читайте также на портале "Комментарии" — этой ночью СМИ писали об атаке неизвестных дронов на территории Краснодарского края РФ. По предварительной информации, удар был нанесен по порту Темрюк, после чего на объекте вспыхнул пожар.




Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/32227
