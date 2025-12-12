Украина ударила по одному из самых больших НПЗ России: что известно

Генштаб ВСУ подтвердил поражение мощного нефтеперерабатывающего предприятия на территории РФ, а также ряда объектов врага на временно оккупированных территориях Украины.

Пожар на заводе "Славнефть-ЯНОС". Фото: из открытых источников

Удар нанесен по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области РФ "в рамках снижения наступательного потенциала противника и усложнения поставок горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов".

"Это один из крупнейших НПЗ врага, способный перерабатывать от 15 млн тонн нефти и нефтяного конденсата в год. Задействован в обеспечении вооруженных сил российских захватчиков. Зафиксированы взрывы и мощный пожар в районе цели. Степень ущерба уточняется", — отметили в Генштабе ВСУ.

Нанесены также удары по складу боеприпасов в районе села Авдеевское и по месту сосредоточения живой силы противника в районах Мирнограда и Родинского Донецкой области. Потери российских захватчиков еще уточняются.

"Силы обороны и дальше будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и вынуждения российской федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины", — подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Утром российские паблики сообщали, что беспилотники атаковали НПЗ в Ярославле. Завод расположен в более чем 700 км к северо-востоку от Москвы. Там раздалось по меньшей мере семь взрывов.

Перед этим губернатор области Михаил Евраев предупреждал о "беспилотной опасности" в регионе.

Как писал портал "Комментарии", в ночь на 5 декабря Силы обороны Украины поразили Сызранский НПЗ в Самарской области и инфраструктуру морского порта в Краснодарском крае РФ. Этот порт, в частности, производит отгрузку генеральных, наливных (сжиженный природный газ и химические грузы), навалочных и насыпных грузов. Задействован в обеспечении российской оккупационной армии.