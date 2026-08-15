Україна ударила не просто по чергову заводу: у чому справжня важливість атаки на Самару

Щоб зупинити російський Starlink потрібно бити по Самарі, що Україна й почала робити. Деталі такого кроку розкрив політичний експерт Віктор Таран.

Удар ракетами FP-5 "Фламінго" по РКЦ "Прогрес". Фото: з відкритих джерел

Експерт розповідає, останні півтора місяця Росія оперативно розгортала "Рассвєт", власний аналог Starlink. І робила вона це швидше, ніж від неї очікували – у липні пішла друга партія супутників.

"Пояснюю, чому це важливо, бо не всі розуміють масштаб. Сьогодні російський дрон прив’язаний до наземного зв’язку, який можна заглушити, перехопити або відрізати ударом по вишці. Власне низькоорбітальне угруповання цю прив’язку скасовує. У разі успіху росіяни могли отримати стійкий широкосмуговий канал над будь-якою точкою фронту, що дозволило б їм керувати технікою та відео з "шахедів" у реальному часі тощо. Все це росіяни до речі мали поки їм не відключили Старлінк", – заначив Віктор Таран.

За його словами, далі почалися дискусії. Збивати апарати на орбіті виявилося поганою ідеєю через уламки, які потім заважатимуть усім. Санкції вже накладені й нікого не зупинили. Тон зводився до формули "загроза реальна, а інструментів немає". Тож замість супутників вдарили по заводу, який ці супутники піднімає. Вже офіційно повідомлено, що у Самарі загорівся головний виробничий корпус ракетно-космічного центру "Прогрес". Цей завод є найтоншою точкою всієї російської космічної програми бо єдиний виготовляє носій "Союз-2".

Таран наголошує, "Союз-2" — це ракета-носій або засіб виведення вантажу на орбіту. Він одноразовий. Кожен пуск це нова ракета, зібрана з нуля, яка потім згорить в атмосфері. Ніякого повернення ступеня, як у Falcon 9. Хочеш вивести супутник, будуй ще одну ракету. Звідси й цифра шість-вісім пусків на рік, що є фізичною стеля виробництва. На цьому носії Росія тримає майже все своє орбітальне господарство: оптичну та радіотехнічну розвідку, військовий зв’язок і тепер "Рассвєт".

"До сьогоднішньої ночі вони випускали шість-вісім носіїв на рік проти вісімнадцяти, потрібних для повного розгортання "Рассвєту". Ракета не сходить із конвеєра, як автомобіль. Це кілометровий послідовний ланцюг, де корпус проходить стадію за стадією і не може перестрибнути жодну. Оснащення унікальне, другого комплекту немає. За попередніми даними, ракети зайшли в корпус бортової електроніки та приладів, тобто не туди, де ріжуть метал, а туди, де ракета стає ракетою", – зазначив експерт.

За його словами, там монтують бортову електротехніку, прилади та друковані плати, систему управління, кабельну мережу, приладовий відсік. Без цього ракету не можливо зібрати. Ось чому по таких вузлах є сенс бити.

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