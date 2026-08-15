Украина ударила не просто по очередному заводу: в чем настоящая важность атаки на Самару

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Чтобы остановить российский Starlink, нужно бить по Самаре, что Украина и начала делать. Подробности такого шага раскрыл политический эксперт Виктор Таран.
Удар ракетами FP-5 "Фламинго" по РКЦ "Прогресс". Фото: из открытых источников
Эксперт рассказывает, что последние полтора месяца Россия оперативно разворачивала "Рассвет", собственный аналог Starlink. И делала она это быстрее, чем от нее ждали – в июле пошла вторая партия спутников.
По его словам, дальше начались дискуссии. Сбивать аппараты на орбите оказалось плохой идеей из-за обломков, которые потом будут мешать всем. Санкции уже наложены и никого не остановили. Тон сводился к формуле "Угроза реальна, а инструментов нет". Так что вместо спутников ударили по заводу, который эти спутники поднимает. Уже официально доложено, что в Самаре загорелся главный производственный корпус ракетно-космического центра "Прогресс". Этот завод является самой тонкой точкой всей российской космической программы, потому что единственный изготовляет носитель "Союз-2".
Таран подчеркивает, "Союз-2" – это ракета-носитель или средство вывода груза на орбиту. Он одноразовый. Каждый пуск – это новая ракета, собранная с нуля, которая потом сгорит в атмосфере. Никакого возвращения степени, как у Falcon 9. Хочешь вывести спутник, строй еще одну ракету. Отсюда и цифра шесть-восемь пусков в год, что является физическим потолком производства. На этом носителе Россия держит почти все свое орбитальное хозяйство: оптическую и радиотехническую разведку, военную связь и теперь "Рассвет".
По его словам, там монтируется бортовая электротехника, приборы и печатные платы, система управления, кабельная сеть, приборный отсек. Без этого ракету невозможно собрать. Вот почему по таким узлам есть смысл избивать.
Также издание "Комментарии" сообщало – "Фламинго" получили целые сотни километров: Зеленский раскрыл детали молниеносной операции.