Украина ударила не просто по очередному заводу: в чем настоящая важность атаки на Самару

Чтобы остановить российский Starlink, нужно бить по Самаре, что Украина и начала делать. Подробности такого шага раскрыл политический эксперт Виктор Таран.

Удар ракетами FP-5 "Фламинго" по РКЦ "Прогресс". Фото: из открытых источников

Эксперт рассказывает, что последние полтора месяца Россия оперативно разворачивала "Рассвет", собственный аналог Starlink. И делала она это быстрее, чем от нее ждали – в июле пошла вторая партия спутников.

"Объясняю, почему это важно, потому что не все понимают масштаб. Сегодня российский дрон привязан к наземной связи, которую можно заглушить, перехватить или отрезать ударом по вышке. Собственно низкоорбитальная группировка эту привязку отменяет. В случае успеха россияне могли получить устойчивый широкополосный канал над любой точкой фронта, что позволило бы им управлять техникой и видео с "шахедов" в реальном времени. Все это россияне кстати имели, пока им не отключили Старлинк", – отметил Виктор Таран.

По его словам, дальше начались дискуссии. Сбивать аппараты на орбите оказалось плохой идеей из-за обломков, которые потом будут мешать всем. Санкции уже наложены и никого не остановили. Тон сводился к формуле "Угроза реальна, а инструментов нет". Так что вместо спутников ударили по заводу, который эти спутники поднимает. Уже официально доложено, что в Самаре загорелся главный производственный корпус ракетно-космического центра "Прогресс". Этот завод является самой тонкой точкой всей российской космической программы, потому что единственный изготовляет носитель "Союз-2".

Таран подчеркивает, "Союз-2" – это ракета-носитель или средство вывода груза на орбиту. Он одноразовый. Каждый пуск – это новая ракета, собранная с нуля, которая потом сгорит в атмосфере. Никакого возвращения степени, как у Falcon 9. Хочешь вывести спутник, строй еще одну ракету. Отсюда и цифра шесть-восемь пусков в год, что является физическим потолком производства. На этом носителе Россия держит почти все свое орбитальное хозяйство: оптическую и радиотехническую разведку, военную связь и теперь "Рассвет".

"До сегодняшней ночи они выпускали шесть-восемь носителей в год против восемнадцати, необходимых для полного развертывания "Рассвета". Ракета не сходит с конвейера как автомобиль. Это километровая последовательная цепь, где корпус проходит стадию за стадией и не может перепрыгнуть ни одну. Оснащение уникальное, второго комплекта нет. По предварительным данным, ракеты зашли в корпус бортовой электроники и приборов, то есть не туда, где режут металл, а туда, где ракета становится ракетой", – отметил эксперт.

По его словам, там монтируется бортовая электротехника, приборы и печатные платы, система управления, кабельная сеть, приборный отсек. Без этого ракету невозможно собрать. Вот почему по таким узлам есть смысл избивать.

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