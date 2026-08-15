«Фламінго» дістали цілі за сотні кілометрів: Зеленський розкрив деталі блискавичної операції

Україна в ніч проти 15 серпня завдала серії далекобійних ударів по об’єктах на території Росії. Президент Володимир Зеленський заявив, що серед уражених цілей – підприємство "Роскосмосу" в Самарському регіоні, військовий аеродром Саваслейка та нафтовий об’єкт поблизу Усть-Луги.

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

За словами Зеленського, у Самарській області було уражено ракетно-космічний центр "Прогрес". Підприємство входить до структури "Роскосмосу" та, зокрема, займається виробництвом електроніки. Для удару, за словами президента, використовували ракети "Фламінго".

Особливо показовою Зеленський назвав відстань до цілі. "Прогрес" розташований приблизно за 900 кілометрів від українського кордону.

Ще одним об’єктом став військовий аеродром Саваслейка в Нижньогородській області. Президент зазначив, що там базуються носії російських ракет, які регулярно використовуються для ударів по українських містах і селах. Відстань від України до цієї цілі становить близько 700 кілометрів.

Крім того, Зеленський повідомив про пошкодження нафтового об’єкта в районі Усть-Луги. За його словами, він розташований на відстані понад 800 кілометрів від українського кордону.

Український президент назвав ці атаки частиною стратегії далекобійних ударів по російському військовому та економічному потенціалу. Мета, за його словами, полягає у системному скороченні можливостей Росії продовжувати війну.

"Наш план далекобійних санкцій проти Росії за цю війну виконується, і важливо, щоб російський потенціал війни зменшувався", — заявив Зеленський.

Президент також подякував українським військовим підрозділам за проведення операції та окремо відзначив точність ударів.

Заява Зеленського демонструє, що Україна дедалі активніше переносить удари вглиб російської території, намагаючись діставати об’єкти, які мають значення для виробництва озброєнь, його застосування та забезпечення російської військової машини.

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