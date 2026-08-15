«Фламинго» достали цели за сотни километров: Зеленский раскрыл детали молниеносной операции

Украина в ночь на 15 августа нанесла серию дальнобойных ударов по объектам на территории России. Президент Владимир Зеленский заявил, что среди пораженных целей – предприятие "Роскосмоса" в Самарском регионе, военный аэродром Саваслейка и нефтяной объект вблизи Усть-Луги.

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

По словам Зеленского, в Самарской области был поражен ракетно-космический центр "Прогресс". Предприятие входит в структуру "Роскосмоса" и, в частности, занимается производством электроники. Для удара, по словам президента, использовали ракеты "Фламинго".

Особенно показательным Зеленский назвал расстояние до цели. "Прогресс" расположен примерно в 900 километрах от украинской границы.

Еще одним объектом стал военный аэродром Саваслейка в Нижегородской области. Президент отметил, что там базируются носители российских ракет, регулярно используемых для ударов по украинским городам и селам. Расстояние от Украины до этой цели составляет около 700 км.

Кроме того, Зеленский сообщил о повреждении нефтяного объекта в районе Усть-Луги. По его словам, он расположен на расстоянии более 800 км от украинской границы.

Украинский президент назвал эти атаки частью стратегии дальнобойных ударов по российскому военному и экономическому потенциалу. Цель, по его словам, состоит в системном сокращении возможностей России продолжать войну.

"Наш план дальнобойных санкций против России за эту войну выполняется, и важно, чтобы российский потенциал войны уменьшался", — заявил Зеленский.

Президент также поблагодарил украинские военные подразделения за проведение операции и отдельно отметил точность ударов.

Заявление Зеленского демонстрирует, что Украина все активнее переносит удары в глубь российской территории, пытаясь доставать объекты, имеющие значение для производства вооружений, его применения и обеспечения российской военной машины.

Также издание "Комментарии" сообщало — "Фламинго" получили стратегический объект РФ: в каком городе прогремели взрывы.



