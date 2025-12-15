logo_ukra

BTC/USD

86214

ETH/USD

2939.14

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Україна точно змусить росіян запам'ятати нинішню зиму: озвучено гучний прогноз
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна точно змусить росіян запам'ятати нинішню зиму: озвучено гучний прогноз

Експерт прогнозує, що цієї зими Україна завдаватиме по території РФ більше дронових ударів, ніж отримуватиме у відповідь

15 грудня 2025, 13:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Ця зима стане серйозним випробуванням не лише для України, але й для Росії, причому для держави-агресора вона може виявитися холоднішою та темнішою. Водночас це не означає, що українцям варто розраховувати на легкий період. Про це в ефірі Radio NV заявив ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Україна точно змусить росіян запам'ятати нинішню зиму: озвучено гучний прогноз

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Росія свідомо обрала шлях енергетичного терору, однак тепер змушена відчути наслідки власних дій. Дикий іронічно зазначив, що російському суспільству доведеться "грітися хіба що любов’ю до свого вождя", коли проблеми з енергетикою стануть відчутними всередині країни.

Він пояснив, що ракетна складова українських ударів по території РФ наразі перебуває на ранньому етапі розвитку, адже кількість ракет обмежена, а частина з них проходить стадію випробувань. Натомість у сфері безпілотників Україна зробила якісний стрибок. Виробництво дронів уже перейшло у масштабовану індустрію, де кожна атака аналізується: рахують кількість запущених апаратів, ефективність перехоплення та ураження цілей, а також способи підвищення результативності наступних ударів.

Дикий підкреслив, що за кількістю та ефективністю дронів Україна цієї зими перейде від етапу наздоганяння до випередження Росії. Водночас Сили оборони вже частково вражають російські підприємства зі складання БпЛА, хоча таких об’єктів у РФ багато, а компоненти для них переважно надходять із Китаю.

Експерт застеріг, що українцям варто бути готовими до тривалих відключень електроенергії, як це вже відбувається зараз в Одесі. Проте він наголосив: цього року Україна вперше входить у зиму на рівних із Росією за дроновими можливостями, а холодніші кліматичні умови у РФ лише посилять ефект. 

Як вже писали "Коментарі", Росія завжди ставила перед собою завдання захопити великі обласні центри України, зокрема Запоріжжя та Дніпро. Проте, як зазначає військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, на сьогодні російська армія не має достатніх ресурсів для реалізації цих планів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини