Путін на тлі мирних перемовин готує страшний наступ на два обласних центри: що відомо

Росія завжди ставила перед собою завдання захопити великі обласні центри України, зокрема Запоріжжя та Дніпро. Проте, як зазначає військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, на сьогодні російська армія не має достатніх ресурсів для реалізації цих планів.

Фото: скріншот

За словами Романенка, ще на початковому етапі війни Кремль розробляв стратегію наступу на ключові адміністративні центри. Він нагадав, що раніше окупантам вдалося тимчасово захопити Херсон, який згодом був повернений під контроль Сил оборони України.

"Путін пояснював просування військ на Сумщині створенням "санітарних зон", а не прямим захопленням обласного центру. Проте, коли війська рухаються вперед, логіка проста: чому б і ні?", — зазначає генерал-лейтенант.

Романенко підкреслює, що обласні центри для РФ завжди були стратегічно привабливими. Дніпро та Запоріжжя він називає "ласими шматочками" для окупаційних сил через їхнє економічне, промислове та логістичне значення. Однак реальні сили для проведення наступальної операції на ці міста поки що відсутні, і спроби такого вторгнення наразі малоймовірні.

Військовий експерт також додає, що історія війни показує: окупант намагається створювати вигідні політичні та пропагандистські пояснення своїм діям. Наприклад, використання формулювань "санітарні зони" для легітимізації присутності на певних територіях. Проте, на практиці ці аргументи не змінюють головної мети Росії — контроль над ключовими адміністративними і економічними центрами України.

