Європа піде на радикальний крок щодо України після перемовин у Берліні: що відомо

Європейські лідери в понеділок, 15 грудня, планують підтвердити свою підтримку Україні на тлі значного тиску з боку США щодо прискореного укладення мирної угоди. За даними агентства AP, зустрічі відбуваються в контексті активної дипломатичної роботи, спрямованої на завершення війни та зміцнення безпеки на європейському континенті.

Фото: 24 Канал

AP повідомляє, що Вашингтон протягом кількох місяців намагався знайти баланс між інтересами всіх сторін. Президент Дональд Трамп наполягає на швидкому закінченні конфлікту і дедалі більше стурбований затягуванням переговорів. Основною перешкодою для досягнення компромісу залишається питання контролю над Донецьким регіоном, що викликає серйозні суперечки між учасниками переговорів.

У неділю Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Зустріч відбулася у федеральній канцелярії Німеччини і мала на меті прискорити процес підготовки до укладення мирної угоди. Ця зустріч стала частиною серії дипломатичних заходів, спрямованих на завершення конфлікту та забезпечення стабільності в Європі.

Українські та європейські чиновники підтвердили намір продовжувати серію зустрічей, щоб гарантувати мир, безпеку та захист територіальної цілісності України. На попередніх переговорах, що тривали понад п’ять годин, уряд США у дописі на акаунті Віткоффа зазначив, що було досягнуто значного прогресу, проте остаточна угода ще не підписана.

Як вже писали "Коментарі", Українська політологиня та медіаменеджерка Катерина Рошук вважає, що наразі неможливо досягти адекватної мирної угоди між Україною, США та Росією, оскільки інтереси кожної зі сторін радикально відрізняються. За її словами, мета американської сторони, зокрема президента Дональда Трампа, полягає радше у символічному ефекті: фото Зеленського та Путіна, які тиснуть один одному руки в Овальному кабінеті після підписання угоди, слугувало б йому політичним і фінансовим досягненням.