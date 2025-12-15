Европа пойдет на радикальный шаг по Украине после переговоров в Берлине: что известно

Европейские лидеры в понедельник, 15 декабря, планируют подтвердить свою поддержку Украине на фоне значительного давления со стороны США по ускоренному заключению мирного соглашения. По данным агентства AP, встречи проходят в контексте активной дипломатической работы, направленной на завершение войны и укрепление безопасности на европейском континенте.

Фото: 24 Канал

AP сообщает, что Вашингтон в течение нескольких месяцев пытался найти баланс между интересами всех сторон. Президент Дональд Трамп настаивает на скорейшем окончании конфликта и все больше озабочен затягиванием переговоров. Основным препятствием для достижения компромисса остается вопрос контроля Донецкого региона, что вызывает серьезные споры между участниками переговоров.

В воскресенье Владимир Зеленский встретился со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Встреча состоялась в федеральной канцелярии Германии и преследовала цель ускорить процесс подготовки к заключению мирного соглашения. Эта встреча стала частью серии дипломатических мер, направленных на завершение конфликта и обеспечение стабильности в Европе.

Украинские и европейские чиновники подтвердили намерение продолжать серию встреч, чтобы обеспечить мир, безопасность и защиту территориальной целостности Украины. На предыдущих переговорах, продолжавшихся более пяти часов, правительство США в сообщении на аккаунте Виткоффа отметило, что был достигнут значительный прогресс, однако окончательное соглашение еще не подписано.

Как уже писали "Комментарии", Украинская политология и медиаменеджерша Екатерина Рошук считает, что в настоящее время невозможно достичь адекватного мирного соглашения между Украиной, США и Россией, поскольку интересы каждой из сторон радикально отличаются. По ее словам, цель американской стороны, в частности президента Дональда Трампа, заключается скорее в символическом эффекте: фото Зеленского и Путина, которые давят друг другу руки в Овальном кабинете после подписания соглашения, послужило бы ему политическим и финансовым достижением .