logo_ukra

BTC/USD

89865

ETH/USD

3153.69

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Жодної мирної угоди взагалі не може бути: українцям назвали єдину реальну причину
commentss НОВИНИ Всі новини

Жодної мирної угоди взагалі не може бути: українцям назвали єдину реальну причину

Росія поки не планує припиняти війну і намагається всіма способами уникнути відповідальності

15 грудня 2025, 11:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Українська політологиня та медіаменеджерка Катерина Рошук вважає, що наразі неможливо досягти адекватної мирної угоди між Україною, США та Росією, оскільки інтереси кожної зі сторін радикально відрізняються. За її словами, мета американської сторони, зокрема президента Дональда Трампа, полягає радше у символічному ефекті: фото Зеленського та Путіна, які тиснуть один одному руки в Овальному кабінеті після підписання угоди, слугувало б йому політичним і фінансовим досягненням.

Жодної мирної угоди взагалі не може бути: українцям назвали єдину реальну причину

Фото: з відкритих джерел

"Для Трампа важлива не суть угоди, а можливість показати “закінчення війни” та використати це для власних цілей, включно з престижем і потенційними вигодами", — пояснює Рошук. 

Водночас Росія не має наміру припиняти війну, а лише намагається будь-якими способами уникнути прямої відповідальності за наслідки конфлікту. Москва вважає, що досягла певних успіхів на фронті та отримує непряму підтримку з боку США, адже американський істеблішмент, зокрема Трамп, не чинить активного спротиву її діям.

Україна, у свою чергу, намагається вижити й захищати власну територіальну цілісність у цих надскладних умовах. Політологиня підкреслює, що насправді припинити війну досить просто: Росія могла б зупинитися на лінії розмежування та протягом наступних років вести переговори щодо остаточних умов мирної угоди, як це часто відбувається у більшості воєнних конфліктів.

Однак цього не відбувається лише через один фактор — Кремль не зацікавлений у мирному вирішенні конфлікту.

"Саме Росія має ключ до закінчення війни, але вона не бажає цього робити. Будь-які спроби тиску чи переговорів залишаються безрезультатними, поки вона не змінить своїх цілей", — наголошує Катерина Рошук. 

Як вже писали "Коментарі", 14 грудня в Берліні відбулися переговори між українською та американською делегаціями. Спочатку на зустрічі був присутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, що підтверджують фотографії, проте він залишив кімнату, коли почалися власне переговори між Україною та США. Політолог та виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко назвав цей факт тривожним сигналом для Європи.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/kateryna.roshuk?locale=uk_UA
Теги:

Новини

Всі новини