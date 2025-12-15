Жодної мирної угоди взагалі не може бути: українцям назвали єдину реальну причину

Українська політологиня та медіаменеджерка Катерина Рошук вважає, що наразі неможливо досягти адекватної мирної угоди між Україною, США та Росією, оскільки інтереси кожної зі сторін радикально відрізняються. За її словами, мета американської сторони, зокрема президента Дональда Трампа, полягає радше у символічному ефекті: фото Зеленського та Путіна, які тиснуть один одному руки в Овальному кабінеті після підписання угоди, слугувало б йому політичним і фінансовим досягненням.

Фото: з відкритих джерел

"Для Трампа важлива не суть угоди, а можливість показати “закінчення війни” та використати це для власних цілей, включно з престижем і потенційними вигодами", — пояснює Рошук.

Водночас Росія не має наміру припиняти війну, а лише намагається будь-якими способами уникнути прямої відповідальності за наслідки конфлікту. Москва вважає, що досягла певних успіхів на фронті та отримує непряму підтримку з боку США, адже американський істеблішмент, зокрема Трамп, не чинить активного спротиву її діям.

Україна, у свою чергу, намагається вижити й захищати власну територіальну цілісність у цих надскладних умовах. Політологиня підкреслює, що насправді припинити війну досить просто: Росія могла б зупинитися на лінії розмежування та протягом наступних років вести переговори щодо остаточних умов мирної угоди, як це часто відбувається у більшості воєнних конфліктів.

Однак цього не відбувається лише через один фактор — Кремль не зацікавлений у мирному вирішенні конфлікту.

"Саме Росія має ключ до закінчення війни, але вона не бажає цього робити. Будь-які спроби тиску чи переговорів залишаються безрезультатними, поки вона не змінить своїх цілей", — наголошує Катерина Рошук.

Як вже писали "Коментарі", 14 грудня в Берліні відбулися переговори між українською та американською делегаціями. Спочатку на зустрічі був присутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, що підтверджують фотографії, проте він залишив кімнату, коли почалися власне переговори між Україною та США. Політолог та виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко назвав цей факт тривожним сигналом для Європи.