Никакого мирного соглашения вообще не может быть: украинцам назвали единственную реальную причину
commentss НОВОСТИ Все новости

Никакого мирного соглашения вообще не может быть: украинцам назвали единственную реальную причину

Россия пока не планирует прекращать войну и пытается всеми способами избежать ответственности

15 декабря 2025, 11:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украинский политолог и медиа менеджер Екатерина Рошук считает, что пока невозможно достичь адекватного мирного соглашения между Украиной, США и Россией, поскольку интересы каждой из сторон радикально отличаются. По ее словам, цель американской стороны, в частности президента Дональда Трампа, заключается скорее в символическом эффекте: фото Зеленского и Путина, которые пожимают друг другу руки в Овальном кабинете после подписания соглашения, послужило бы ему политическим и финансовым достижением.

"Для Трампа важна не суть соглашения, а возможность показать "окончание войны" и использовать это для собственных целей, включая престиж и потенциальные выгоды", — объясняет Рошук.

Вместе с тем, Россия не намерена прекращать войну, а лишь пытается любыми способами избежать прямой ответственности за последствия конфликта. Москва считает, что достигла определенных успехов на фронте и получает косвенную поддержку со стороны США, ведь американский истеблишмент, в частности Трамп, не оказывает активного сопротивления ее действиям.

Украина, в свою очередь, пытается выжить и защищать свою территориальную целостность в этих сверхсложных условиях. Политолог подчеркивает, что на самом деле прекратить войну достаточно просто: Россия могла бы остановиться на линии разграничения и в течение следующих лет вести переговоры по поводу окончательных условий мирного соглашения, как это часто происходит в большинстве военных конфликтов.

Однако этого не происходит только из-за одного фактора — Кремль не заинтересован в мирном разрешении конфликта.

"У России есть ключ к окончанию войны, но она не желает этого делать. Любые попытки давления или переговоров остаются безрезультатными, пока она не изменит своих целей", — отмечает Екатерина Рошук.

Как уже писали "Комментарии", 14 декабря в Берлине прошли переговоры между украинской и американской делегациями. Сначала на встрече присутствовал канцлер Германии Фридрих Мерц, подтверждающий фотографии, однако он покинул комнату, когда начались переговоры между Украиной и США. Политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко назвал этот факт тревожным сигналом для Европы.



Источник: https://www.facebook.com/kateryna.roshuk?locale=uk_UA
