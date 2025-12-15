Россия всегда ставила перед собой задачу захватить крупные областные центры Украины, в частности, Запорожье и Днепр. Однако, как отмечает военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, на сегодняшний день у российской армии нет достаточных ресурсов для реализации этих планов.

Фото: скриншот

По словам Романенко, еще на первых порах войны Кремль разрабатывал стратегию наступления на ключевые административные центры. Он напомнил, что ранее оккупантам удалось временно захватить Херсон, впоследствии возвращенный под контроль Сил обороны Украины.

"Путин объяснял продвижение войск в Сумской области созданием "санитарных зон", а не прямым захватом областного центра. Однако, когда войска двигаются вперед, логика проста: почему бы и нет?" , – отмечает генерал-лейтенант.

Романенко подчеркивает, что областные центры для России всегда были стратегически привлекательными. Днепр и Запорожье он называет "лакомыми кусочками" для оккупационных сил из-за их экономического, промышленного и логистического значения. Однако реальные силы для проведения наступательной операции на эти города пока отсутствуют, и попытки такого вторжения пока маловероятны.

Военный эксперт также добавляет, что история войны показывает: кафир пытается создавать выгодные политические и пропагандистские объяснения своим действиям. Например, использование формулировок "санитарных зон" для легитимизации присутствия на определенных территориях. Однако на практике эти аргументы не меняют главную цель России — контроль над ключевыми административными и экономическими центрами Украины.

Как уже писали "Комментарии", европейские лидеры в понедельник, 15 декабря, планируют подтвердить свою поддержку Украине на фоне значительного давления со стороны США по ускоренному заключению мирного соглашения. По данным агентства AP, встречи проходят в контексте активной дипломатической работы, направленной на завершение войны и укрепление безопасности на европейском континенте.