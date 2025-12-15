Украина точно заставит россиян запомнить нынешнюю зиму: озвучен громкий прогноз

Эта зима станет серьезным испытанием не только для Украины, но и для России, причем для государства-агрессора она может оказаться более холодной и темной. В то же время, это не означает, что украинцам следует рассчитывать на легкий период. Об этом в эфире Radio NV заявил ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

По его словам, Россия сознательно избрала путь энергетического террора, однако теперь вынуждена ощутить последствия своих действий. Дикий иронически отметил, что российскому обществу придется "греться разве что любовью к своему вождю", когда проблемы с энергетикой станут ощутимы внутри страны.

Он пояснил, что ракетная составляющая украинских ударов по территории РФ находится на раннем этапе развития, ведь количество ракет ограничено, а часть из них проходит стадию испытаний. Зато в сфере беспилотников Украина совершила качественный скачок. Производство дронов уже перешло в масштабируемую индустрию, где каждая атака анализируется: считают количество запущенных аппаратов, эффективность перехвата и поражения целей, а также способы повышения результативности последующих ударов.

Дикий подчеркнул, что по количеству и эффективности дронов Украина этой зимой перейдет от этапа догона до опережения России. В то же время Силы обороны частично поражают российские предприятия по сборке БпЛА, хотя таких объектов в РФ много, а компоненты для них преимущественно поступают из Китая.

Эксперт предостерег, что украинцам следует быть готовыми к длительным отключениям электроэнергии, как это уже сейчас происходит в Одессе. Однако он отметил, что в этом году Украина впервые входит в зиму на равных с Россией по дроновым возможностям, а более холодные климатические условия в РФ лишь усилят эффект.

