Сили оборони України завдали серії ударів по об’єктах ППО, пунктах управління БпЛА та районах зосередження військ на ТОТ і в Курській області рф

18 лютого 2026, 19:21
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Підрозділи Сил оборони України продовжують системну роботу зі зниження наступального потенціалу російської армії, завдаючи ударів по ключових військових об’єктах противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і в глибині рф.

ЗСУ вдарили по тилу рф

У ніч на 18 лютого 2026 року було уражено низку об’єктів на південному та східному напрямках. У районі населеного пункту Трудове на тимчасово окупованій частині Запорізької області під удар потрапив район зосередження підрозділу безпілотних систем противника. Поблизу Токмака уражено майстерню, де здійснювалося обслуговування та підготовка БпЛА.

На Донеччині, у районі Старомлинівки, зафіксовано ураження вузла зв’язку окупаційних сил. У Донецьку під удар потрапило місце зосередження військової техніки російських підрозділів.

Окремо 17 лютого в районі Маріуполя було уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300ВМ — одного з елементів протиповітряної оборони противника.

Також завдано ударів по пунктах управління безпілотниками в районі населеного пункту Сальне в Курській області рф та поблизу Родинського на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Наразі уточнюються втрати особового складу противника та масштаби пошкоджень. Українські військові наголошують, що удари по системах управління, ППО та безпілотних підрозділах залишатимуться пріоритетом для послаблення можливостей російської армії на фронті.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Республіці Башкортостан регіональне агентство з друку та засобів масової інформації розіслало редакціям районних газет рекомендації не вказувати дати загибелі військовослужбовців, якщо між підписанням контракту та смертю минуло менше року.



Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/35165
