Украина точечную поразила самое важное в России

Ткачова Марія
Подразделения Сил обороны Украины продолжают системную работу по снижению наступательного потенциала российской армии, нанося удары по ключевым военным объектам противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и в глубине России.
ВСУ ударили по тылу рф
В ночь на 18 февраля 2026 г. был поражен ряд объектов на южном и восточном направлениях. В районе населённого пункта Трудовое на временно оккупированной части Запорожской области под удар попал район сосредоточения подразделения беспилотных систем противника. Вблизи Токмака была поражена мастерская, где осуществлялось обслуживание и подготовка БпЛА.
В Донецкой области, в районе Старомлиновки, зафиксировано поражение узла связи оккупационных сил. В Донецке под удар попало место сосредоточения военной техники российских подразделений.
Отдельно 17 февраля в районе Мариуполя была поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ВМ – одного из элементов противовоздушной обороны противника.
Также нанесены удары по пунктам управления беспилотниками в районе населенного пункта Сальное в Курской области России и близ Родинского на временно оккупированной части Донецкой области.
Уточняются потери личного состава противника и масштабы повреждений. Украинские военные подчеркивают, что удары по системам управления, ПВО и беспилотным подразделениям будут оставаться приоритетом для ослабления возможностей российской армии на фронте.