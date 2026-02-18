Подразделения Сил обороны Украины продолжают системную работу по снижению наступательного потенциала российской армии, нанося удары по ключевым военным объектам противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и в глубине России.

ВСУ ударили по тылу рф

В ночь на 18 февраля 2026 г. был поражен ряд объектов на южном и восточном направлениях. В районе населённого пункта Трудовое на временно оккупированной части Запорожской области под удар попал район сосредоточения подразделения беспилотных систем противника. Вблизи Токмака была поражена мастерская, где осуществлялось обслуживание и подготовка БпЛА.

В Донецкой области, в районе Старомлиновки, зафиксировано поражение узла связи оккупационных сил. В Донецке под удар попало место сосредоточения военной техники российских подразделений.

Отдельно 17 февраля в районе Мариуполя была поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ВМ – одного из элементов противовоздушной обороны противника.

Также нанесены удары по пунктам управления беспилотниками в районе населенного пункта Сальное в Курской области России и близ Родинского на временно оккупированной части Донецкой области.

Уточняются потери личного состава противника и масштабы повреждений. Украинские военные подчеркивают, что удары по системам управления, ПВО и беспилотным подразделениям будут оставаться приоритетом для ослабления возможностей российской армии на фронте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Республике Башкортостан региональное агентство по печати и средствам массовой информации разослало редакциям районных газет рекомендации не указывать дать гибели военнослужащих, если между подписанием контракта и смертью прошло менее года.