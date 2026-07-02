logo_ukra

BTC/USD

60455

ETH/USD

1624.93

USD/UAH

44.77

EUR/UAH

50.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Україна таки досягла свого: чому тепер мільйони росіян відчули війну
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна таки досягла свого: чому тепер мільйони росіян відчули війну

Politico пише, що наслідки атак по нафтовій інфраструктурі вже відчувають більшість російських регіонів, а Кремль почав приховувати економічні показники.

2 липня 2026, 08:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російська влада більше не може захистити населення від наслідків війни проти України. Після серії ударів по нафтопереробних підприємствах та енергетичній інфраструктурі Росія зіткнулася з масштабними перебоями у забезпеченні паливом, повідомляє Politico.

Україна таки досягла свого: чому тепер мільйони росіян відчули війну

Дефіцит палива в РФ. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, проблеми з постачанням бензину та дизельного палива вже фіксуються приблизно у двох третинах російських регіонів. Дефіцит створює складності як мільйонів автомобілістів, так підприємств, робота яких безпосередньо залежить від стабільного постачання пальним.

Найскладніша ситуація склалася в окупованому Криму. Там влада була змушена оголосити надзвичайний стан та запровадити обмеження на продаж палива. Водночас, Кремль, як зазначає Politico, перестав публікувати частину статистики, включаючи внутрішні ціни на нафтопродукти, що ускладнює оцінку реального масштабу кризи.

Водночас приховати те, що відбувається, повністю не вдається. У соціальних мережах регулярно з'являються відеозаписи довгих черг на автозаправках, а також конфлікти між водіями, які намагаються купити бензин.

Експерти пов'язують ситуацію із систематичними ударами українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах. Аналітик Інституту Карнегі Сергій Вакуленко вважає, що обсяг палива у Росії сьогодні фактично залежить від того, хто діє швидше – українські дрони чи російські ремонтні бригади. Якщо інтенсивність атак збережеться, тиск на паливний ринок лише посилюватиметься.

Додатковим чинником ризику залишається стан російської економіки. За оцінкою аналітиків, майже половина державних витрат РФ вже припадає на військові та силові потреби, тоді як обсяг ліквідних коштів Фонду національного добробуту за роки війни суттєво скоротився.

На цьому тлі голова найбільшого російського банку "Сбербанк" Герман Греф визнав, що головним очікуванням суспільства залишається якнайшвидше завершення війни. За оцінкою Politico, економічні наслідки бойових дій тепер стають все більш відчутними не лише для Кремля, а й для пересічних росіян.

Читайте також на порталі "Коментарі" – війна в Україні: чому західні аналітики заявили про переломний момент на фронті.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.politico.eu/article/vladimir-putin-russia-economy-fuel-crisis-ukraine-attacks/
Теги:

Новини

Всі новини