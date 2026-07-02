Україна таки досягла свого: чому тепер мільйони росіян відчули війну

Російська влада більше не може захистити населення від наслідків війни проти України. Після серії ударів по нафтопереробних підприємствах та енергетичній інфраструктурі Росія зіткнулася з масштабними перебоями у забезпеченні паливом, повідомляє Politico.

Дефіцит палива в РФ. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, проблеми з постачанням бензину та дизельного палива вже фіксуються приблизно у двох третинах російських регіонів. Дефіцит створює складності як мільйонів автомобілістів, так підприємств, робота яких безпосередньо залежить від стабільного постачання пальним.

Найскладніша ситуація склалася в окупованому Криму. Там влада була змушена оголосити надзвичайний стан та запровадити обмеження на продаж палива. Водночас, Кремль, як зазначає Politico, перестав публікувати частину статистики, включаючи внутрішні ціни на нафтопродукти, що ускладнює оцінку реального масштабу кризи.

Водночас приховати те, що відбувається, повністю не вдається. У соціальних мережах регулярно з'являються відеозаписи довгих черг на автозаправках, а також конфлікти між водіями, які намагаються купити бензин.

Експерти пов'язують ситуацію із систематичними ударами українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах. Аналітик Інституту Карнегі Сергій Вакуленко вважає, що обсяг палива у Росії сьогодні фактично залежить від того, хто діє швидше – українські дрони чи російські ремонтні бригади. Якщо інтенсивність атак збережеться, тиск на паливний ринок лише посилюватиметься.

Додатковим чинником ризику залишається стан російської економіки. За оцінкою аналітиків, майже половина державних витрат РФ вже припадає на військові та силові потреби, тоді як обсяг ліквідних коштів Фонду національного добробуту за роки війни суттєво скоротився.

На цьому тлі голова найбільшого російського банку "Сбербанк" Герман Греф визнав, що головним очікуванням суспільства залишається якнайшвидше завершення війни. За оцінкою Politico, економічні наслідки бойових дій тепер стають все більш відчутними не лише для Кремля, а й для пересічних росіян.

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