Украина таки добилась своего: почему теперь миллионы россиян почувствовали войну

Российские власти больше не могут оградить население от последствий войны против Украины. После серии ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям и энергетической инфраструктуре Россия столкнулась с масштабными перебоями в обеспечении топливом, сообщает Politico.

Дефицит топлива в РФ. Фото: из открытых источников

По данным издания, проблемы с поставками бензина и дизельного топлива уже фиксируются примерно в двух третях российских регионов. Дефицит создает сложности как для миллионов автомобилистов, так и для предприятий, работа которых напрямую зависит от стабильного снабжения горючим.

Наиболее сложная ситуация сложилась в оккупированном Крыму. Там власти были вынуждены объявить чрезвычайное положение и ввести ограничения на продажу топлива. Одновременно Кремль, как отмечает Politico, перестал публиковать часть статистики, включая внутренние цены на нефтепродукты, что затрудняет оценку реального масштаба кризиса.

Вместе с тем скрыть происходящее полностью не удается. В социальных сетях регулярно появляются видеозаписи длинных очередей на автозаправках, а также конфликтов между водителями, пытающимися купить бензин.

Эксперты связывают ситуацию с систематическими ударами украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. Аналитик Института Карнеги Сергей Вакуленко считает, что объем топлива в России сегодня фактически зависит от того, кто действует быстрее – украинские дроны или российские ремонтные бригады. Если интенсивность атак сохранится, давление на топливный рынок будет только усиливаться.

Дополнительным фактором риска остается состояние российской экономики. По оценке аналитиков, почти половина государственных расходов РФ уже приходится на военные и силовые нужды, тогда как объем ликвидных средств Фонда национального благосостояния за годы войны существенно сократился.

На этом фоне глава крупнейшего российского банка "Сбербанк" Герман Греф признал, что главным ожиданием общества остается скорейшее завершение войны. По оценке Politico, экономические последствия боевых действий теперь становятся все более ощутимыми не только для Кремля, но и для рядовых россиян.

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