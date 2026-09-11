Україна так далеко ще не била: у США розкрили деталі нового влучання у РФ

Українські сили завдали найдальшого далекобійного удару за час повномасштабної війни, вразивши газову інфраструктуру Росії майже за 3000 кілометрів від українського кордону. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Дрон. Фото: з відкритих джерел

9 вересня Генеральний штаб ЗСУ та Сили спеціальних операцій повідомили про атаку на Новоуренгойський завод з підготовки газового конденсату та Пуровський газопереробний завод. Обидва об'єкти знаходяться в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Відстань до Новоуренгойського підприємства становить близько 2840 км. від українського кордону, до Пуровського заводу – приблизно 2780 км. ISW зазначає, що йдеться про найбільш віддалені від України цілі, за якими українські сили завдавали ударів під час війни.

Масштаб об'єктів також наголошує на значенні атаки. За даними ССО, щорічна потужність Новоуренгойського заводу становить 19,5 млн тонн, а Пуровського газопереробного заводу – 13,4 млн тонн.

У ISW вважають, що удар демонструє здатність України вражати російську енергетичну інфраструктуру на величезній глибині. Йдеться про території від норвезького кордону до районів за Уралом, де Росія не може повністю прикрити численні стратегічні об'єкти засобами ППО.

Особливе значення атака може мати на тлі прагнення Москви посилити контроль над Арктикою та Північним морським шляхом. Росія розглядає цей маршрут як альтернативний шлях для перевезень, у тому числі на тлі українських ударів по портовій інфраструктурі у Чорному та Балтійському морях.

Таким чином нова атака показує, що географічна віддаленість більше не гарантує російським об'єктам енергетичного комплексу безпеки. Здатність України завдавати ударів на такій значній відстані створює для Москви нову проблему: захищати доводиться практично всю глибину країни.

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