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Украина так далеко еще не била: в США раскрыли детали нового попадания в РФ

SW назвал атаку на предприятия в Новом Уренгое и Пуровске самым дальним украинским ударом за время войны

11 сентября 2026, 07:47
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Кравцев Сергей

Украинские силы нанесли самый дальний дальнобойный удар за время полномасштабной войны, поразив газовую инфраструктуру России почти в 3000 километрах от украинской границы. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Украина так далеко еще не била: в США раскрыли детали нового попадания в РФ

Дрон. Фото: из открытых источников

9 сентября Генеральный штаб ВСУ и Силы специальных операций сообщили об атаке на Новоуренгойский завод по подготовке газового конденсата и Пуровский газоперерабатывающий завод. Оба объекта находятся в Ямало-Ненецком автономном округе.

Расстояние до Новоуренгойского предприятия составляет около 2840 км от украинской границы, до Пуровского завода – примерно 2780 км. ISW отмечает, что речь идет о наиболее удаленных от Украины целях, по которым украинские силы наносили удары в ходе войны.

Масштаб объектов также подчеркивает значение атаки. По данным ССО, ежегодная мощность Новоуренгойского завода составляет 19,5 млн тонн, а Пуровского газоперерабатывающего завода – 13,4 млн тонн.

В ISW считают, что удар демонстрирует способность Украины поражать российскую энергетическую инфраструктуру на огромной глубине. Речь идет о территориях от норвежской границы до районов за Уралом, где Россия не может полностью прикрыть многочисленные стратегические объекты средствами ПВО.

Особое значение атака может иметь на фоне стремления Москвы усилить контроль над Арктикой и Северным морским путем. Россия рассматривает этот маршрут как альтернативный путь для перевозок, в том числе на фоне украинских ударов по портовой инфраструктуре в Черном и Балтийском морях.

Таким образом, новая атака показывает, что географическая удаленность больше не гарантирует российским объектам энергетического комплекса безопасности. Способность Украины наносить удары на столь значительном расстоянии создает для Москвы новую проблему: защищать приходится фактически всю глубину страны.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-10-2026/
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