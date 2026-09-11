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Ночная атака дронов ударила по большому городу в РФ: очень серьезные разрушения

В Саратовской области ночью объявляли угрозу атаки БПЛА

11 сентября 2026, 07:03
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Кравцев Сергей

В ночь на 11 сентября Саратовская область подверглась атаке беспилотников. По данным мониторинговых каналов, после ударов в регионе произошли возгорания, в том числе на территории Саратовского нефтеперерабатывающего завода и логистического объекта OZON.

Ночная атака дронов ударила по большому городу в РФ: очень серьезные разрушения

Удар по Саратову. Фото: из открытых источников

Около двух часов ночи губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об угрозе со стороны беспилотников. Он заявил, что в районах возможной опасности могут работать системы оповещения, а экстренные службы переведены в состояние полной готовности.

Позднее мониторинговые службы сообщили о пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии. Одновременно появилась информация о возгорании на логистическом хабе OZON. Взрывы также были слышны в Энгельсе Саратовской области.

Информацию об атаке подтвердили в пресс-службе OZON. Там заявили, что под удар беспилотников попали логистический центр и хаб доставки компании в Саратове.

"Мы оперативно эвакуировали сотрудников, по предварительной информации пострадавших нет. Возник пожар, на месте работают экстренные службы", — сообщили в компании.

На данный момент обстоятельства возникновения пожаров и возможный масштаб повреждений уточняются. Независимые мониторинговые ресурсы связывают возгорания с ночной атакой беспилотников.

Таким образом, под ударом оказались сразу несколько важных объектов региона – промышленная инфраструктура и крупный логистический узел. Официальные власти Саратовской области пока не раскрывали подробностей о характере повреждений на нефтеперерабатывающем заводе.

Ситуация остается на контроле экстренных служб. Данные о последствиях атаки могут уточняться по мере поступления официальной информации.

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