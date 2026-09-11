Нічна атака дронів вдарила по великому місту в РФ: дуже серйозні руйнування

У ніч на 11 вересня Саратівська область зазнала атаки безпілотників. За даними моніторингових каналів, після ударів у регіоні сталися загоряння, у тому числі на території Саратовського нафтопереробного заводу та логістичного об'єкту OZON.

Удар по Саратову. Фото: з відкритих джерел

Близько другої години ночі губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив про загрозу з боку безпілотників. Він заявив, що в районах можливої небезпеки можуть працювати системи оповіщення, а екстрені служби переведені у стан повної готовності.

Пізніше моніторингові служби повідомили про пожежу на нафтопереробному підприємстві. Одночасно з'явилася інформація про спалах на логістичному хабі OZON. Вибухи також чути в Енгельсі Саратовської області.

Інформацію про атаку підтвердили у прес-службі OZON. Там заявили, що під удар безпілотників потрапили логістичний центр та хаб доставки компанії у Саратові.

"Ми оперативно евакуювали співробітників, за попередньою інформацією, постраждалих немає. Виникла пожежа, на місці працюють екстрені служби", — повідомили у компанії.

Наразі обставини виникнення пожеж та можливий масштаб ушкоджень уточнюються. Незалежні моніторингові ресурси пов'язують спалахи з нічною атакою безпілотників.

Таким чином, під ударом опинилися одразу кілька важливих об'єктів регіону – промислова інфраструктура та великий логістичний вузол. Офіційна влада Саратовської області поки не розкривала подробиць про характер пошкоджень на нафтопереробному заводі.

Ситуація залишається на контролі екстрених служб. Дані про наслідки атаки можуть уточнюватись у міру надходження офіційної інформації.

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