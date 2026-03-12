Україна створює власний “Залізний купол”: у Повітряних силах розкрили нову систему ППО

В Україні розробляють власну комплексну систему протиповітряної оборони, яку умовно називають українським “Залізним куполом”. Нова система матиме суттєві відмінності від ізраїльської моделі через значно більшу територію країни та інші масштаби загроз. Про це в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій повідомив заступник командувача Повітряні сили ЗСУ Павло Єлізаров.

Павло Єлізаров. Фото: з відкритих джерел

За його словами, повністю закрити небо над Україною лише дорогими системами ППО, такими як Patriot missile system чи IRIS-T, практично неможливо – ані з технічної, ані з економічної точки зору. Саме тому військове керівництво ухвалило концептуальне рішення створити багаторівневу систему оборони, яка складатиметься з чотирьох основних компонентів.

"Наш “купол” буде значно більшим. Якщо порівнювати масштаби, то ізраїльський виглядатиме на ньому лише маленькою плямою", — пояснив Єлізаров.

Він зазначив, що українська система вже поступово формується. Наразі до 50% ворожих безпілотників вдається знищувати ще на кордоні або вздовж лінії фронту. Саме там розташовані найбільш підготовлені підрозділи Сил оборони, які першими приймають удар і оперативно реагують на загрози.

Водночас російські війська змінюють тактику атак. Тепер ударні дрони, зокрема Shahed-136, запускають великими групами, щоб перевантажити систему оборони.

За словами Єлізарова, такі атаки нагадують "стадо", яке одночасно проривається через захист. Навіть кілька ешелонів мобільних вогневих груп не завжди можуть перехопити десятки безпілотників, що летять однією ділянкою.

Саме тому українські військові розробили нову тактику боротьби з дронами та поступово переходять на іншу модель протиповітряної оборони.

У Повітряних силах наголошують: майбутній український “Залізний купол” має стати ключовим елементом захисту країни від масованих повітряних атак.

