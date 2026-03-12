Украина создает собственный "Железный купол": в Воздушных силах раскрыли новую систему ПВО

В Украине разрабатывают собственную комплексную систему противовоздушной обороны, которую условно называют украинским "Железным куполом". Новая система будет иметь существенные отличия от израильской модели через значительно большую территорию страны и другие масштабы угроз. Об этом в интервью журналистке Янине Соколовой сообщил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров.

Павел Елизаров. Фото: из открытых источников

По его словам, полностью закрыть небо над Украиной только дорогими системами ПВО, такими как Patriot missile system или IRIS-T, практически невозможно – ни с технической, ни с экономической точки зрения. Именно поэтому военное руководство приняло концептуальное решение создать многоуровневую систему обороны, состоящую из четырех основных компонентов.

"Наш “купол” будет значительно больше. Если сравнивать масштабы, то израильский будет смотреться на нем только маленьким пятном", – пояснил Елизаров.

Он отметил, что украинская система уже постепенно формируется. Пока до 50% вражеских беспилотников удается уничтожать еще на границе или вдоль линии фронта. Там расположены наиболее подготовленные подразделения Сил обороны, которые первыми принимают удар и оперативно реагируют на угрозы.

В то же время российские войска изменяют тактику атак. Теперь ударные дроны, в частности, Shahed-136, запускают большими группами, чтобы перегрузить систему обороны.

По словам Елизарова, такие атаки напоминают "стадо", одновременно прорывающееся через защиту. Даже несколько эшелонов мобильных огневых групп не всегда могут перехватить десятки летящих одним участком беспилотников.

Поэтому украинские военные разработали новую тактику борьбы с дронами и постепенно переходят на другую модель противовоздушной обороны.

В Воздушных силах подчеркивают: будущий украинский "Железный купол" должен стать ключевым элементом защиты страны от массированных воздушных атак.

