Фронт отримує подвоєну силу: Федоров розкрив деталі про те, як підсиляться ЗСУ
НОВИНИ

Фронт отримує подвоєну силу: Федоров розкрив деталі про те, як підсиляться ЗСУ

Mavic, Autel, Matrice та інші мультикоптери вже незабаром посилять розвідку та удари на фронті

11 березня 2026, 16:12
Кравцев Сергей

Міністерство оборони України законтрактувало рекордну кількість мультикоптерів для Сил оборони, що дозволить військовим отримати щонайменше удвічі більше дронів, ніж у аналогічний період минулого року. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Фронт отримує подвоєну силу: Федоров розкрив деталі про те, як підсиляться ЗСУ

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

За його словами, у січні та лютому через Агенцію оборонних закупівель були законтрактовані Mavic, Autel, Matrice та інші мультикоптери, які щодня виконують критичні бойові завдання на тактичній глибині фронту. Збільшену потребу пояснили численними запитами підрозділів, оскільки дрони активно застосовують для розвідки, коригування вогню, ураження піхоти скидами та мінування шляхів.

"Уже у лютому поставки мультикоптерів зросли на 17% порівняно із січнем. Нам вдалося оперативно провести тендери та законтрактувати необхідні обсяги", – зазначив Федоров. 

Він додав, що дрони регулярно втрачаються під час бойових завдань, тому їхнє постачання у великих кількостях є критичним.

Міністр підкреслив важливість ефективного розподілу техніки між частинами, щоб дрони швидко потрапляли туди, де вони найбільш потрібні. Паралельно тестують альтернативи Mavic із використанням штучного інтелекту, які планують масштабувати на фронті найближчим часом.

Цього року Міноборони також значно збільшує закупівлі інших ключових категорій дронів: перехоплювачів, FPV, оптоволоконних, розвідувальних крилатих та ударних дронів на оперативну глибину. Уже сформовано річний план закупівель, спрямований на посилення бойового потенціалу Сил оборони України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна зараз стикається з критичною нестачею ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot, повідомив журналістам міністр оборони України Михайло Федоров. Зокрема інтенсивність обстрілів з боку Росії виснажує запаси найефективніших засобів протиповітряної оборони, зазначив урядовець.




