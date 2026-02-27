Для нас це критично: Федоров терміново звернувся до світу через велику проблему на війні

Україна зараз стикається з критичною нестачею ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot, повідомив журналістам міністр оборони України Михайло Федоров. Зокрема інтенсивність обстрілів з боку Росії виснажує запаси найефективніших засобів протиповітряної оборони, зазначив урядовець.

Фото: з відкритих джерел

"Нам критично бракує ракет типу ПАК-3 для ППО, щоб захиститися від російської балістики. Ми говорили з президентом і щодо створення спільних консорціумів з партнерами, щоб швидше робити протибалістичні ракети", — заявив Федоров.

Водночас міністр підкреслив, що Україна має значний потенціал для самостійного виробництва комплексів та ракет.

"Нам потрібен окремий проєкт на це — там математика складна, вона потребує більше часу. Але Україна обовʼязково має розвивати власні проєкти", — додав він.

Попри численні запити, поки що країні не вдалося отримати ліцензії на виробництво систем Patriot або хоча б ракет до них. Тому Україна шукає шляхи як пришвидшити виробництво і розширити оборонні можливості власними силами.

Федоров також повідомив, що Міністерство оборони готує комплексну реформу мобілізації. Відомство найближчим часом представить системне рішення для подолання накопичених проблем, зберігаючи обороноздатність країни. У 2025 році Офіс омбудсмена отримав понад 6 тис. скарг на порушення прав людини під час мобілізації. Для порівняння, у 2024 році їх надійшло понад 3 тис., у 2023 — понад 500, а у 2022 — всього 18.

