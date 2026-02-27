logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Для нас це критично: Федоров терміново звернувся до світу через велику проблему на війні
Для нас це критично: Федоров терміново звернувся до світу через велику проблему на війні

Україна обговорює з союзниками формування консорціумів, щоб збільшити темпи виробництва протибалістичних ракет

27 лютого 2026, 13:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Україна зараз стикається з критичною нестачею ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot, повідомив журналістам міністр оборони України Михайло Федоров. Зокрема інтенсивність обстрілів з боку Росії виснажує запаси найефективніших засобів протиповітряної оборони, зазначив урядовець.

Для нас це критично: Федоров терміново звернувся до світу через велику проблему на війні

Фото: з відкритих джерел

"Нам критично бракує ракет типу ПАК-3 для ППО, щоб захиститися від російської балістики. Ми говорили з президентом і щодо створення спільних консорціумів з партнерами, щоб швидше робити протибалістичні ракети", — заявив Федоров. 

Водночас міністр підкреслив, що Україна має значний потенціал для самостійного виробництва комплексів та ракет.

"Нам потрібен окремий проєкт на це — там математика складна, вона потребує більше часу. Але Україна обовʼязково має розвивати власні проєкти", — додав він. 

Попри численні запити, поки що країні не вдалося отримати ліцензії на виробництво систем Patriot або хоча б ракет до них. Тому Україна шукає шляхи як пришвидшити виробництво і розширити оборонні можливості власними силами.

Федоров також повідомив, що Міністерство оборони готує комплексну реформу мобілізації. Відомство найближчим часом представить системне рішення для подолання накопичених проблем, зберігаючи обороноздатність країни.  У 2025 році Офіс омбудсмена отримав понад 6 тис. скарг на порушення прав людини під час мобілізації. Для порівняння, у 2024 році їх надійшло понад 3 тис., у 2023 — понад 500, а у 2022 — всього 18.

  • Портал "Коментарі" вже писав, що російський правитель Володимир Путін не має наміру відмовлятися від контролю над Донбасом, захоплення частини території України та усунення від влади президента Володимира Зеленського, повідомляє The Independent з посиланням на аналітиків.



