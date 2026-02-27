Без цих поступок Путін не піде на мир: на Заході розкрили підступний задум диктатора

Російський правитель Володимир Путін не має наміру відмовлятися від контролю над Донбасом, захоплення частини території України та усунення від влади президента Володимира Зеленського, повідомляє The Independent з посиланням на аналітиків.

Фото: з відкритих джерел

"Якщо диктатор відмовиться від цієї мети, то це буде провал, оскільки марними виявляться 1,3 млн жертв з російського боку. Сценарій, на який сподівається Москва, попри невдачі на фронті, — це надія на СШ"", — йдеться у статті.

За словами експертів, нинішній склад Білого дому більше орієнтується на економічні вигоди, ніж на укладення угод, тому Кремль намагається запропонувати максимально привабливий для США варіант.

Аналітики виділяють два сценарії, які потенційно могли б привести до перемоги України, залежно від позиції ключових міжнародних гравців — Китаю, Великої Британії, Франції, Німеччини та США.

Перший сценарій передбачає, що Китай перестане надавати Росії технологічну підтримку, завдяки якій Збройні сили РФ все ще здатні вести бойові дії. Другий — це надання Україні максимальної військової допомоги з боку Британії, Франції та Німеччини. Однак експерти відзначають, що другий варіант малоймовірний, оскільки політики цих країн не демонструють готовності до активної підтримки українців у війні.

Нагадаємо, що у червні 2024 року Путін озвучив свої вимоги до України, які, за його словами, залишаються чинними. Він наполягає на виведенні українських військ із чотирьох регіонів — Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, письмовій відмові від вступу до НАТО та оголошенні нейтрального статусу країни.

