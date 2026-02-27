В іншому випадку війна буде тривати: названо єдину можливу умову зупинити Путіна в Україні

Поки російський диктатор Володимир Путін зберігає контроль над Росією, конфлікт в Україні не завершиться. Таку думку висловив голова Комітету економістів України Андрій Новак, зазначаючи, що чинний лідер Кремля не здатен і не бажає припиняти військові дії, адже це загрожує його політичним і особистим існуванню.

Фото: з відкритих джерел

На думку експерта, для Путіна зупинка війни означатиме втрату влади, а отже, і небезпеку для самого життя.

"Війна триватиме принаймні доти, поки він перебуває на чолі держави", — підкреслив Новак.

Разом із тим, ситуація в Росії може змінитися через внутрішньополітичні процеси. Переворот або зміна керівництва може стати переломним моментом у конфлікті. Якщо владу захопить інший політичний гравець, можна буде оцінити, чи готова нова еліта до переговорів і компромісів.

Російський опозиціонер Ігор Ейдман раніше зазначав, що Путін відмовився від ідеї замороження фронту та обрав шлях активного наступу. Це ускладнює внутрішньополітичну обстановку у 2026 році й створює потенційні загрози для його режиму.

Серед можливих кандидатів на заміну Путіна називають Дмитра Козака, який має зв’язки з різними частинами російської еліти — як петербурзькою, так і московською. Така перспектива дає шанс на перегляд політики Кремля щодо війни, хоча наразі вона залишається непередбачуваною.

Як вже писали "Коментарі", проросійський прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан міг отримати від Москви обіцянку, що за підтримку Росії у війні проти України він отримає Закарпаття. Про це заявив у ефірі Радіо NV ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Він прокоментував можливі провокації з боку Угорщини на українському кордоні, враховуючи заяву Орбана про розгортання військ для охорони енергетичної інфраструктури.