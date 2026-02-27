logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.21

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В противном случае война будет продолжаться: названо единственное возможное условие остановить Путина в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В противном случае война будет продолжаться: названо единственное возможное условие остановить Путина в Украине

В Украине конец войны может зависеть от события, которое состоится в России

27 февраля 2026, 11:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Пока российский диктатор Владимир Путин сохраняет контроль над Россией, конфликт в Украине не завершится. Такое мнение высказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, отмечая, что действующий лидер Кремля не способен и не желает прекращать военные действия, ведь это чревато его политическим и личным существованием.

В противном случае война будет продолжаться: названо единственное возможное условие остановить Путина в Украине

Фото: из открытых источников

По мнению эксперта, для Путина остановка войны будет означать потерю власти, а значит и опасность для самой жизни.

"Война будет продолжаться, по крайней мере, до тех пор, пока он находится во главе государства", — подчеркнул Новак.

Вместе с тем ситуация в России может измениться из-за внутриполитических процессов. Переворот или смена руководства может стать переломным моментом конфликта. Если власть захватит другой политический игрок, можно будет оценить, готова ли новая элита к переговорам и компромиссам.

Российский оппозиционер Игорь Эйдман ранее отмечал, что Путин отказался от идеи заморозки фронта и избрал путь активного наступления. Это усложняет внутриполитическую обстановку в 2026 году и создает потенциальные угрозы его режиму.

Среди возможных кандидатов взамен Путина называют Дмитрия Козака, который имеет связи с разными частями российской элиты — как петербургской, так и московской. Такая перспектива дает шанс на пересмотр политики Кремля по поводу войны, хотя сейчас она остается непредсказуемой.

Как уже писали "Комментарии", пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог получить от Москвы обещание, что за поддержку России в войне против Украины он получит Закарпатье. Об этом заявил в эфире Радио NV ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. Он прокомментировал возможные провокации со стороны Венгрии на украинской границе, учитывая заявление Орбана о развертывании войск по охране энергетической инфраструктуры.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости