Пока российский диктатор Владимир Путин сохраняет контроль над Россией, конфликт в Украине не завершится. Такое мнение высказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, отмечая, что действующий лидер Кремля не способен и не желает прекращать военные действия, ведь это чревато его политическим и личным существованием.

Фото: из открытых источников

По мнению эксперта, для Путина остановка войны будет означать потерю власти, а значит и опасность для самой жизни.

"Война будет продолжаться, по крайней мере, до тех пор, пока он находится во главе государства", — подчеркнул Новак.

Вместе с тем ситуация в России может измениться из-за внутриполитических процессов. Переворот или смена руководства может стать переломным моментом конфликта. Если власть захватит другой политический игрок, можно будет оценить, готова ли новая элита к переговорам и компромиссам.

Российский оппозиционер Игорь Эйдман ранее отмечал, что Путин отказался от идеи заморозки фронта и избрал путь активного наступления. Это усложняет внутриполитическую обстановку в 2026 году и создает потенциальные угрозы его режиму.

Среди возможных кандидатов взамен Путина называют Дмитрия Козака, который имеет связи с разными частями российской элиты — как петербургской, так и московской. Такая перспектива дает шанс на пересмотр политики Кремля по поводу войны, хотя сейчас она остается непредсказуемой.

