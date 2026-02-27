logo

Без этих уступок Путин не пойдет на мир: на Западе раскрыли коварный замысел диктатора
commentss НОВОСТИ Все новости

Без этих уступок Путин не пойдет на мир: на Западе раскрыли коварный замысел диктатора

Российский диктатор не намерен отказываться от своих амбиций, поэтому шансы на прорыв в мире с Украиной низкие

27 февраля 2026, 12:20
Автор:
Российский правитель Владимир Путин не намерен отказываться от контроля над Донбассом, захвата части территории Украины и отстранения от власти президента Владимира Зеленского, сообщает The Independent со ссылкой на аналитиков.

Без этих уступок Путин не пойдет на мир: на Западе раскрыли коварный замысел диктатора

"Если диктатор откажется от этой цели, то это будет провал, поскольку безуспешными окажутся 1,3 млн жертв с российской стороны. Сценарий, на который надеется Москва, несмотря на неудачи на фронте, — это надежда на СШ"", — говорится в статье.

По словам экспертов, нынешний состав Белого дома больше ориентируется на экономические выгоды, чем на заключение сделок, поэтому Кремль пытается предложить максимально привлекательный для США вариант.

Аналитики выделяют два сценария, которые могли бы привести к победе Украины, в зависимости от позиции ключевых международных игроков — Китая, Великобритании, Франции, Германии и США.

Первый сценарий предполагает, что Китай перестанет оказывать России технологическую поддержку, благодаря которой вооруженные силы РФ все еще способны вести боевые действия. Второй — предоставление Украине максимальной военной помощи со стороны Британии, Франции и Германии. Однако эксперты отмечают, что второй вариант маловероятен, поскольку политики этих стран не демонстрируют готовность к активной поддержке украинцев в войне.

Напомним, что в июне 2024 года Путин озвучил свои требования к Украине, которые, по его словам, остаются в силе. Он настаивает на выводе украинских войск из четырех регионов – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, письменном отказе от вступления в НАТО и объявлении нейтрального статуса страны.

Портал "Комментарии" уже писал, что пока российский диктатор Владимир Путин сохраняет контроль над Россией, конфликт в Украине не завершится. Такое мнение высказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, отмечая, что действующий лидер Кремля не способен и не желает прекращать военные действия, ведь это чревато его политическим и личным существованием.



