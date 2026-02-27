Для нас это критично: Федоров срочно обратился к миру из-за большой проблемы на войне

Украина сейчас сталкивается с критической нехваткой ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров. В частности, интенсивность обстрелов со стороны России истощает запасы самых эффективных средств противовоздушной обороны, отметил чиновник.

Фото: из открытых источников

"Нам критически не хватает ракет типа ПАК-3 для ПВО, чтобы защититься от российской баллистики. Мы говорили с президентом о создании совместных консорциумов с партнерами, чтобы быстрее делать противобаллистические ракеты", — заявил Федоров.

В то же время министр подчеркнул, что у Украины есть значительный потенциал для самостоятельного производства комплексов и ракет.

"Нам нужен отдельный проект на это — там математика сложная, она требует больше времени. Но Украина обязательно должна развивать собственные проекты", — добавил он.

Несмотря на многочисленные запросы, пока стране не удалось получить лицензии на производство систем Patriot или хотя бы ракет к ним. Поэтому Украина ищет пути, как ускорить производство и расширить оборонные возможности собственными силами.

Федоров также сообщил, что министерство обороны готовит комплексную реформу мобилизации. Ведомство в ближайшее время представит системное решение для преодоления накопившихся проблем, сохраняя обороноспособность страны. В 2025 году Офис омбудсмена получил более 6 тыс. жалоб на нарушение прав человека во время мобилизации. Для сравнения, в 2024 году их поступило более 3 тыс., в 2023 – более 500, а в 2022 – всего 18.

