Фронт получает удвоенную силу: Федоров раскрыл детали о том, как усилятся ВСУ

Министерство обороны Украины законтрактовало рекордное количество мультикоптеров для Сил обороны, что позволит военным получить по меньшей мере вдвое больше дронов, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил министр обороны Михаил Фёдоров.

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

По его словам, в январе и феврале через Агентство оборонных закупок были законтрактованы Mavic, Autel, Matrice и другие мультикоптеры, ежедневно выполняющие критические боевые задачи на тактической глубине фронта. Возросшую потребность объяснили многочисленными запросами подразделений, поскольку дроны активно применяют для разведки, корректировки огня, поражения пехоты сбросами и минирования путей.

"В феврале поставки мультикоптеров выросли на 17% по сравнению с январем. Нам удалось оперативно провести тендеры и законтрактовать необходимые объемы", – сказал Федоров.

Он добавил, что дроны регулярно теряются во время боевых задач, поэтому их поставки в больших количествах являются критическими.

Министр подчеркнул важность эффективного распределения техники между частями, чтобы дроны быстро попадали туда, где они наиболее нужны. Параллельно тестируют альтернативы Mavic с использованием искусственного интеллекта, которые планируется масштабировать на фронте в ближайшее время.

В этом году Минобороны также значительно увеличивает закупки других ключевых категорий дронов: перехватчиков, FPV, оптоволоконных, разведывательных крылатых и ударных дронов на оперативную глубину. Уже сформирован годовой план закупок, направленный на усиление боевого потенциала сил обороны Украины.

