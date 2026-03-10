logo_ukra

Війна з Росією "Україна стрімко втрачає контроль": Путін заявив про масштабні успіхи на Донбасі
НОВИНИ

“Україна стрімко втрачає контроль”: Путін заявив про масштабні успіхи на Донбасі

Путін заявив, який процент території так званої “ДНР” контролює Україна

10 березня 2026, 15:56
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Кремль хоче окупувати всю територію Донецької та Луганської області. Повний контроль над Донбасом російська сторона висуває однією з вимог завершення війни. 

“Україна стрімко втрачає контроль”: Путін заявив про масштабні успіхи на Донбасі

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Президент РФ Володимир Путін під час зустрічі у Кремлі з “главою” так званої “ДНР” Денисом Пушиліним заявив про успіхи на Донбасі. 

"Зовсім нещодавно ми вважали, що під контролем київської влади перебуває близько 25% території Донецької Народної Республіки — буквально пів року тому. Мені доповідали: 15-17% [під контролем Києва]", — цитують слова Путіна про останні дані російські ЗМІ.

У Кремлі обговорили і поточну ситуацію у так званій “ДНР”. Путін заявив, що “республіці” за останні роки завдано колосальної шкоди, але регіон відновлюється та розвивається досить швидкими темпами. 

"Зрозуміло, що збитки колосальні за останні роки, але й відновлення йде досить швидкими темпами. Я подивився за тими даними, які я маю, при всіх проблемах, а їх ще дуже багато, ще бойові дії навіть йдуть у деяких районах, але в цілому регіон розвивається досить швидкими темпами, і під керівництвом вашої команди ми спостерігаємо гарний рух вперед", — додав лідер РФ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія, ймовірно, готується до проведення широкої мобілізації. Що на це вказує, розповів народний депутат Роман Костенко. 

За його словами, у РФ є проблеми з мобілізацією — знижуються темпи рекрутингу військовослужбовців. Україна, за його словами, бачить, які процеси запускає ворог. При цьому він зазначив, що у РФ роблять все, для того, щоб відтягнути мобілізацію. 




Джерело: https://tass.ru/armiya-i-opk/26709321
