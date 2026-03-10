“Україна стрімко втрачає контроль”: Путін заявив про масштабні успіхи на Донбасі

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Кремль хоче окупувати всю територію Донецької та Луганської області. Повний контроль над Донбасом російська сторона висуває однією з вимог завершення війни.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Президент РФ Володимир Путін під час зустрічі у Кремлі з “главою” так званої “ДНР” Денисом Пушиліним заявив про успіхи на Донбасі.
У Кремлі обговорили і поточну ситуацію у так званій “ДНР”. Путін заявив, що “республіці” за останні роки завдано колосальної шкоди, але регіон відновлюється та розвивається досить швидкими темпами.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія, ймовірно, готується до проведення широкої мобілізації. Що на це вказує, розповів народний депутат Роман Костенко.
За його словами, у РФ є проблеми з мобілізацією — знижуються темпи рекрутингу військовослужбовців. Україна, за його словами, бачить, які процеси запускає ворог. При цьому він зазначив, що у РФ роблять все, для того, щоб відтягнути мобілізацію.