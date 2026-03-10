"Украина стремительно теряет контроль": Путин заявил о масштабных успехах на Донбассе

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Кремль хочет оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. Полный контроль над Донбассом российская сторона выдвигает одним из требований завершения войны.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с главой так называемой ДНР Денисом Пушилиным заявил об успехах на Донбассе.
В Кремле обсудили и текущую ситуацию в так называемой "ДНР." Путин заявил, что "республике" за последние годы нанесен колоссальный ущерб, но регион восстанавливается и развивается достаточно быстрыми темпами.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия, вероятно, готовится к проведению широкой мобилизации. Что на это указывает, рассказал народный депутат Роман Костенко.
По его словам, у РФ есть проблемы с мобилизацией — снижаются темпы рекрутинга военнослужащих. Украина, по его словам, видит какие процессы запускает враг. При этом он отметил, что в РФ делают все для того, чтобы оттянуть мобилизацию.