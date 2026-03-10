logo

Главная Новости Общество Война с Россией "Украина стремительно теряет контроль": Путин заявил о масштабных успехах на Донбассе
commentss НОВОСТИ Все новости

"Украина стремительно теряет контроль": Путин заявил о масштабных успехах на Донбассе

Путин заявил, какой процент территории так называемой "ДНР" контролирует Украина

10 марта 2026, 15:56
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Кремль хочет оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. Полный контроль над Донбассом российская сторона выдвигает одним из требований завершения войны.

"Украина стремительно теряет контроль": Путин заявил о масштабных успехах на Донбассе

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с главой так называемой ДНР Денисом Пушилиным заявил об успехах на Донбассе.

"Совсем недавно мы считали, что под контролем киевских властей находится около 25% территории Донецкой Народной Республики — буквально пол года назад. Мне докладывали: 15-17% [под контролем Киева]", — цитируют слова Путина о последних данных российские СМИ.

В Кремле обсудили и текущую ситуацию в так называемой "ДНР." Путин заявил, что "республике" за последние годы нанесен колоссальный ущерб, но регион восстанавливается и развивается достаточно быстрыми темпами.

"Понятно, что убытки колоссальны за последние годы, но и восстановление идет достаточно быстрыми темпами. Я посмотрел по тем данным, которые у меня есть, при всех проблемах, а их еще очень много, еще боевые действия даже идут в некоторых районах, но в целом регион развивается достаточно быстрыми темпами, и под руководством вашей команды мы наблюдаем хорошее движение вперед", — добавил российский лидер.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия, вероятно, готовится к проведению широкой мобилизации. Что на это указывает, рассказал народный депутат Роман Костенко.

По его словам, у РФ есть проблемы с мобилизацией — снижаются темпы рекрутинга военнослужащих. Украина, по его словам, видит какие процессы запускает враг. При этом он отметил, что в РФ делают все для того, чтобы оттянуть мобилизацию.




