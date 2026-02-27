Кремлю доведеться вдатися до крайніх заходів: якого рішення боїться Путін

Росія, ймовірно, готується до проведення широкої мобілізації. Що на це вказує, розповів народний депутат Роман Костенко.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

За його словами, у РФ є проблеми з мобілізацією — знижуються темпи рекрутингу військовослужбовців. Україна, за його словами, бачить, які процеси запускає ворог. При цьому він зазначив, що у РФ роблять все, для того, щоб відтягнути мобілізацію.

“Якщо далі так піде, то вони вимушені будуть проводити мобілізацію, тому що ми знищуємо все більше і більше (особового складу ворожої армії, — ред.). Їм все важче і важче добирати свої сили та засоби навіть для того, щоб проводити бойові дії в такому ж форматі, як вони проводили у 2025 році. Ми не бачимо в них зараз стратегічних резервів. Є якісь оперативні резерви, але сказати, що є стратегічні для проведення якихось стратегічних операцій, то, таких зараз немає. І для, щоб створити стратегічні, одним наймом вони не обійдуться — їм потрібно буде щось більше”, — пояснив політик.

Зараз, зазначив народний депутат у РФ намагаються набрати військових через масштабну рекламу та агітацію у вищих навчальних закладах. І всюди обіцяють службу не на лінії бойового зіткнення, насправді заманюючи росіян на війну.

Кроком, який може вказувати на підготовку до проведення широкої мобілізації, політик називає обмеження в Росії соціальних мереж.

“Закриття Telegram може свідчити про підготовку до якихось дій. Вони дуже бояться мобілізації і що це може якось поширюватися. Можливо, збираються обмежувати якось права, вбиваючи комунікацію та не дозволяючи бачити, що відбувається навколо. Це роблять, можливо, щоб в перспективі мати можливість провести мобілізацію, або щоб її вже провести. Знову ж таки, зараз ми теоретизуємо, але ми точно цього не знімаємо з порядку, адже розуміємо, що в Росії зараз проблема із залученням особового складу”, — пояснив політик.

