Кремлю придется пойти на крайние меры: какого решения боится Путин

Россия, вероятно, готовится к широкой мобилизации. Что на это указывает, рассказал народный депутат Роман Костенко.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

По его словам, у РФ есть проблемы с мобилизацией – снижаются темпы рекрутинга военнослужащих. Украина, по его словам, видит, какие процессы запускает враг. При этом он отметил, что в РФ делают все для того, чтобы оттянуть мобилизацию.

"Если дальше так пойдет, то они вынуждены будут проводить мобилизацию, потому что мы уничтожаем все больше и больше (личного состава вражеской армии, — ред.). Им все труднее и труднее подбирать свои силы и средства даже для того, чтобы проводить боевые действия в таком же формате, как они проводили в 2025 году. Мы не видим у них сейчас стратегических резервов. Есть какие-то оперативные резервы, но сказать, что есть стратегические для проведения каких-то стратегических операций, то таких сейчас нет. И для того, чтобы создать стратегические, одним наймом они не обойдутся — им нужно будет нечто большее”, — объяснил политик.

Сейчас, отметил народный депутат в РФ, пытаются набрать военных из-за масштабной рекламы и агитации в высших учебных заведениях . И повсюду обещают службу не на линии боевого столкновения, действительно заманивая россиян на войну.

Шагом, который может указывать на подготовку к проведению широкой мобилизации, политик называет ограничения в России социальных сетей.

"Закрытие Telegram может свидетельствовать о подготовке к каким-то действиям. Они очень боятся мобилизации и что это может как-то распространяться. Возможно, собираются ограничивать как-то права, убивая коммуникацию и не позволяя видеть, что происходит вокруг. Это делают, возможно, чтобы в перспективе иметь возможность провести мобилизацию, или чтобы ее уже провести. Опять же сейчас мы теоретизируем, но мы точно этого не снимаем с порядка, ведь понимаем, что в России сейчас проблема с привлечением личного состава”, — пояснил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия усиливает идеологическое влияние на детей на временно оккупированных территориях.



