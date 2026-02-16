Нове рішення російської влади “пробиває чергове дно”: що вигадали в Кремлі

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Російська влада на тимчасово окупованих територіях України посилює ідеологічний вплив на дітей та молодь. До цього залучають навіть церкви.
Окупанти. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що в школах на ТОТ з 1 вересня 2026 року запроваджують окремий предмет “Духовно-моральна культура Росії”. Предмет викладатимуть для 5–7 класів. Зміст предмета передбачає формування “традиційних російських духовно-моральних цінностей” на прикладах державних діячів, військових і учасників війни проти України.
Аналітики ЦПД наголосили, що фактично це скоординована робота окупаційної адміністрації, освітньої системи та церковних структур.
