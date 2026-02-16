Нове рішення російської влади “пробиває чергове дно”: що вигадали в Кремлі

Російська влада на тимчасово окупованих територіях України посилює ідеологічний вплив на дітей та молодь. До цього залучають навіть церкви.

Окупанти. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що в школах на ТОТ з 1 вересня 2026 року запроваджують окремий предмет “Духовно-моральна культура Росії”. Предмет викладатимуть для 5–7 класів. Зміст предмета передбачає формування “традиційних російських духовно-моральних цінностей” на прикладах державних діячів, військових і учасників війни проти України.

“Паралельно окупаційні медіа повідомляють про численні заходи за участю РПЦ та заснованих кремлем молодіжних структур — “молодої гвардії”, “двіженія пєрвих”, “народної дружини”. Молодь залучають до спільних молебнів, “патріотичних” бесід зі священниками, допомоги храмам тощо. Такі ініціативи поєднують релігійну риторику з мілітарним контекстом і формують у дітей сприйняття війни як “духовного обов’язку”, — повідомили в Центрі.

Аналітики ЦПД наголосили, що фактично це скоординована робота окупаційної адміністрації, освітньої системи та церковних структур.

“РФ вибудовує цілісну систему ідеологічного впливу, спрямовану на русифікацію, мілітаризацію та інтеграцію дітей з ТОТ у російський політичний і культурний простір”, — йдеться у повідомленні.

