Нове рішення російської влади "пробиває чергове дно": що вигадали в Кремлі
commentss НОВИНИ Всі новини

Нове рішення російської влади “пробиває чергове дно”: що вигадали в Кремлі

Росія посилює ідеологічний вплив на дітей на тимчасово окупованих територіях

16 лютого 2026, 18:59
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російська влада на тимчасово окупованих територіях України посилює ідеологічний вплив на дітей та молодь. До цього залучають навіть церкви. 

Нове рішення російської влади “пробиває чергове дно”: що вигадали в Кремлі

Окупанти. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що в школах на ТОТ з 1 вересня 2026 року запроваджують окремий предмет “Духовно-моральна культура Росії”. Предмет викладатимуть для 5–7 класів. Зміст предмета передбачає формування “традиційних російських духовно-моральних цінностей” на прикладах державних діячів, військових і учасників війни проти України.

“Паралельно окупаційні медіа повідомляють про численні заходи за участю РПЦ та заснованих кремлем молодіжних структур — “молодої гвардії”, “двіженія пєрвих”, “народної дружини”. Молодь залучають до спільних молебнів, “патріотичних” бесід зі священниками, допомоги храмам тощо. Такі ініціативи поєднують релігійну риторику з мілітарним контекстом і формують у дітей сприйняття війни як “духовного обов’язку”, — повідомили в Центрі.

Аналітики ЦПД наголосили, що фактично це скоординована робота окупаційної адміністрації, освітньої системи та церковних структур. 

“РФ вибудовує цілісну систему ідеологічного впливу, спрямовану на русифікацію, мілітаризацію та інтеграцію дітей з ТОТ у російський політичний і культурний простір”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російські пропагандисти намагаються пояснити росіянам збільшення кількості злочинів всередині країни українським впливом. 

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що російська пропаганда намагається перекласти відповідальність за хвилю насильства в школах РФ на Україну і так званих зовнішніх кураторів.




Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid027ST9TB6JTnP4UEKk2ymR1MSuzhGxgxCpBoFdcH5cJqzDSw4BNPzb1M8h4mwB8df2l
